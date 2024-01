Descrizione

La camy cream è una soffice e delicata mousse fredda, preparata con soli tre ingredienti: panna montata, mascarpone e latte condensato. Una crema semplice, veloce e versatile, ideale per rendere più golosa e invitante una coppa di frutta fresca a merenda o per guarnire e farcire innumerevoli dolci, dalle torte alle crostate di pasta frolla. Insomma, non si può essere appassionati di pasticceria e non provare almeno una volta la deliziosa camy cream. Seguite le nostre indicazioni per prepararla con il Bimby!