Quali sono i migliori ristoranti a Dubai? La guida

Dubai è la meta perfetta per chi vuole immergersi in una modernità sofisticata, che esprime tutta la ricchezza della città: gli edifici sono grandi e maestosi, illuminati a giorno, che si affacciano su un mare splendido e su spiagge bianchissime.

I migliori ristoranti a Dubai

A Dubai, dal punto di vista culinario, troverete moltissimi locali sofisticati, che offrono una cucina ricercata e internazionale, quindi perfetta per accontentare un po’ tutti i gusti.

Vediamo quali sono i migliori della città!

Jetty Lounge

Il famoso lounge dell’hotel One&Only Royal Mirage è uno dei locali più belli che danno sulla spiaggia: l’arredamento minimal, dai toni chiari e simili a quelli della spiaggia circostante, lo rendono un posto davvero elegante.

Qui potrete assaporare una cucina internazionale e ricercata, perfetta sia per una cena che per un semplice aperitivo.

Fish Beach Taverna

Un’atmosfera quasi mediterranea, resa bene dalle sedie e dai tavoli tinti di bianco e la pavimentazione in pietra, il tutto affacciato sul mare azzurro di Dubai.

La cucina offre i sapori del Mar Egeo, dal carattere casereccio e fresco: non perdetevi fresche insalate, foglie di vite, polpo, cozze e calamari alla griglia.

Shimmers

Per gli amanti della cucina greca, Shimmers è una vera e propria perla: qualità e freschezza dei prodotti sono gli elementi alla base del locale, cosa che lo rende rinomato e molto apprezzato.

Potrete assaporare la vera insalata greca, profumata e saporita, godendovi una vista splendida sul mare azzurro e lo spettacolare Burj Al Arab.

Barasti Beach

Si tratta di uno dei beach club più famosi a Dubai, adatto per chi vuole godere di diversi comfort, come grandi schermi per guardare i vostri eventi sportivi preferiti, lettini su cui rilassarsi in spiaggia, tavoli da biliardo e serate animate da un DJ.

Il cibo che viene servito è molto semplice e internazionale: invitanti tortini salati, piatti a base di curry, pizze e panini gourmet allieteranno ancora di più i vostri momenti di relax.

Dibba Bay Oysters

Per gli amanti delle cozze, in tutte le loro salse, c’è Dibba Bay Osters, l’unico allevamento di ostriche in Medio Oriente: qui il concetto di cucina a kilometro zero è il fulcro dei piatti che vengono serviti.

Potrete assaporare le cozze crude, cotte, alla griglia, nelle porzioni che preferite!