Descrizione

I cannelloni sono un tradizionale primo piatto alternativo alle classiche lasagne, ideale da portare in tavola domenica e in ogni altra occasione speciale. Possono essere preparati in mille modi diversi, sia utilizzando dei cannelloni secchi sbollentati per pochi minuti, sia delle sfoglie di pasta fresca. Oggi vi proponiamo una ricetta semplice, appetitosa e ricca di gusto, perfetta per un pranzo in famiglia o con amici: i cannelloni ripieni di carne macinata e mozzarella, cotti al forno con besciamella. Scoprite subito quali ingredienti occorrono e provateli: sarà amore al primo assaggio!