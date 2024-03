Descrizione

I cardi sono un ortaggio invernale appartenente alla stessa famiglia dei carciofi, ricchissimo di antiossidanti, sali minerali, vitamine e fibre. Sono semplici da cucinare e possono essere utilizzati nella preparazione di innumerevoli pietanze, dagli antipasti ai primi piatti. Naturalmente, il metodo più semplice per portarli in tavola consiste nel sbollentarli e condirli con un filo d’olio extravergine d’oliva, ma se cercate un contorno più stuzzicante, non perdete occasione di provare i cardi al forno senza besciamella. Un piatto rustico e ricco di gusto, gratinato con pangrattato e formaggio, che sicuramente riuscirà a conquistare anche i più piccoli della famiglia.