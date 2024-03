Descrizione

La carne mechada è un tradizionale piatto tipico della cucina venezuelana, spesso utilizzato come ripieno per le arepas, dei panini di mais bianco, tipicamente serviti come street food. La ricetta originale prevede la preparazione di un gustoso bollito di manzo, successivamente condito con peperoni, cipolla, pomodoro, spezie ed erbe aromatiche. Un’esplosione di gusto che racchiude l’essenza della cucina sudamericana: calda, nutriente e conviviale.