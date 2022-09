Cerchi le migliori ricette in friggitrice ad aria? Scopri il sito con la più grande community in Italia

La friggitrice ad aria è indubbiamente l’elettrodomestico che sta riscuotendo più successo in questo periodo, è solo una moda passeggera oppure c’è dell’altro? In pratica la friggitrice ad aria garantisce le stesse prestazioni di una normale cottura con olio, ma utilizzandone molto meno. Parliamo di dosaggi nell’ordine di pochi cucchiai o addirittura in qualche ricetta, di qualche semplice spruzzata.

Il risultato sarà garantito e si otterranno degli ottimi piatti con un 90% di grassi in meno. Oltretutto è risaputo che l’olio della frittura, anche se buono, risulta poco adatto a regimi dietetici o a chi soffre di alcune patologie. Ecco spiegato il primo e fondamentale motivo per cui la friggitrice ad aria sta riscuotendo un notevole successo.

Ne è conferma anche la nascita sui social di tantissime community, tra cui Facebook, con migliaia di utenti che si scambiano foto, ricette e consigli.

Come funziona una friggitrice ad aria?

Il funzionamento è simile ad un forno ventilato ma possiamo assicurarvi che il tempo di cottura sarà di gran lunga inferiore. Una o più resistenze a seconda del modello scaldano l’aria, poi le ventole la fanno circolare all’interno del cestello creando una sorta di vortice. Questa modalità di cottura permetterà di ottenere un cibo perfetto, croccante fuori e morbido all’interno.

Con le varie modalità di utilizzo, l’elettrodomestico potrà appunto friggere, gratinare e addirittura essiccare dei pomodori e cuocere le uova per farle sode. Le potenzialità sono veramente tante e, grazie al passaparola tra utenti social, si scoprono sempre nuove ricette.

Cosa posso cuocere con la friggitrice ad aria?

La friggitrice ha delle caratteristiche che la rendono capace di cuocere quasi tutto, bisogna solo fare attenzione con alimenti di dimensioni troppo grandi o con pietanze troppo liquide, ma anche in questo caso se si seguono dei semplici accorgimenti il piatto sarà perfetto.

Esistono migliaia di piatti semplici come ad esempio le verdure fritte o il pollo, ma anche ricette molto più complesse come il polpettone in crosta di pasta sfoglia, i cannelloni, le torte come la chiffon cake oppure la classica pastiera napoletana. Come si dice, l’unico limite è la fantasia.

La più grande community di Facebook sulla friggitrice ad aria

Ed ecco quindi il punto focale dell’articolo a chiunque si chiede “dove trovo le migliori ricette per friggitrici ad aria?”. La risposta è ”FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE” la più grande community su Facebook che conta quasi 500.000 utenti che scrivono da tutta Italia e dal mondo.

Troverete davvero di tutto, ricette facili, gustose, particolari, realizzate per davvero, ogni piatto è una succulenta leccornia, testate e collaudate. Il gruppo Facebook è pieno di consigli, trucchi e tanti segreti che l’admin Lorita svela.

La fondatrice della community ha, inoltre, creato il sito ufficiale del gruppo (Ricettefriggitricearia.it) dove sono raccolte migliaia di ricette in friggitrice ad aria, una selezione di ricette approvate (e provate) e dalla qualità sicura. Il sito è un importante aiuto per coloro che vogliono utilizzare la friggitrice ad aria, con la ricerca interna ed i menù a tendina divisi in categorie e sottocategorie, troverete qualsiasi piatto vogliate realizzare. Semplice, intuitivo, ma soprattutto utilissimo grazie ai consigli della founder Lorita.

Lorita perché hai creato il gruppo per le ricette friggitrici ad aria?

Mi occupo da oltre 10 anni di cucina, ho realizzato diversi gruppi facebook e siti web che parlano, illustrano dettagliatamente ricette e consigli in cucina. Ho scoperto la friggitrice ad aria circa 5 anni fa, e da quel giorno non l’ho più lasciata. L’idea del gruppo è nata per aiutare tutti coloro che si affacciavano per la prima volta a questo nuovo modo di cucinare, ecco che il 17 ottobre 2020 ho creato Friggitrice ad aria ricette che ad oggi è il gruppo più grande d’Italia.

Cosa ti piace della friggitrice ad aria?

Posso dire che l’adoro a 360 gradi, non esiste qualcosa che non mi piace di questo elettrodomestico, anche perché utilizzandolo tutti i giorni ho scoperto tantissimi trucchi per cuocere praticamente ogni cosa, non solo le patatine prefritte, ma anche dolci di ogni genere, primi piatti, verdure e chi più ne ha più ne metta.

Qual è la tua ricetta migliore?

Premetto che amo tutto ciò che preparo con la mia friggitrice, ma se proprio devo scegliere una ricetta preferita, non posso non citare i “Muffin con cuore cremoso di cioccolato“. Una prelibatezza che gusto anche con gli occhi.