Il Laqua Vineyard è un elegante resort in Toscana, che ospita l’esclusivo ristorante gourmet di Antonino Cannavacciuolo. La tenuta si trova nel cuore della rigogliosa campagna di Casanova di Terricciola, un piccolo e suggestivo borgo in provincia di Pisa. Con i suoi 6 appartamenti arredati in perfetto stile toscano, il Laqua Vineyard si propone come meta esclusiva per chi desidera concedersi un soggiorno confortevole a contatto con la natura, all’insegna del relax e del buon cibo.

Il ristorante è aperto agli ospiti del resort e non solo: è possibile prenotare un tavolo a pranzo o a cena e godersi la cucina di uno degli chef più amati d’Italia, nell’agio di una location esclusiva e ricercata. Scopritamo insieme quali sono i prezzi di un pranzo o una cena nel celebre Laqua Vineyard a Terricciola.

Prezzi menù degustazione

Esattamente come il ristorante a Villa Crespi, anche il Laqua Vineyard propone ai suoi ospiti diversi menù degustazione e un menù alla carta.

Per chi si approccia per la prima volta alla cucina di Antonino Cannavacciuolo e desidera lasciarsi guidare nella scelta dei piatti, optare per un menù degustazione è la scelta che meglio consente di poter assaggiare diversi piatti e vivere un’esperienza culinaria quanto più esaustiva possibile.

È possibile scegliere tra due menù degustazione:

Origini : ha un prezzo di 100 euro a persona e comprende il Benvenuto dello Chef, un antipasto, un primo piatto, un secondo di mare e un pre dessert;

: ha un prezzo di e comprende il Benvenuto dello Chef, un antipasto, un primo piatto, un secondo di mare e un pre dessert; Sorella Terra: ha prezzo di 120 euro a persona e comprende il Benvenuto dello Chef, un antipasto, due primi piatti, un secondo di terra e un pre dessert.

A entrambi i menù è possibile abbinare una degustazione di vini, rispettivamente per 65 e 80 euro.

Prezzi menù alla carta

Chi volesse ordinare dal menù alla carta può scegliere tra una ricercata selezione di piatti che comprendono antipasti, primi, secondi e dessert.

Sia gli antipasti che i primi piatti hanno un prezzo che varia dai 28 ai 30 euro, mentre i secondi piatti partono da 35 e 38 euro per le portate di pesce, fino ai 40 euro per i piatti di carne.

Agli amanti dei dolci la cucina del Laqua Vineyard propone 4 dessert al cucchiaio, il cui prezzo varia dai 18 ai 28 euro.

Prezzo menù business lunch

Oltre ai classici menù degustazione e al menù alla carta, il ristorante dello chef propone una terza opzione: il menù bussiness lunch, indirizzato a chi volesse scegliere il Laqua Vineyard come location per un pranzo di lavoro all’insegna del gusto e dell’eleganza gastronomica.

Il menù business lunch è disponibile esclusivamente a pranzo a un prezzo di 50 euro a persona e comprende il Benvenuto dell Chef come antipasto, una portata a scelta tra un primo o un secondo, una selezione di pasticcini, acqua minerale e caffè espresso.