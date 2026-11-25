Dalla laguna veneta alla cucina del futuro: il metodo di Chiara Pavan tra vegetali, stagionalità e territorio

Chiara Pavan è arrivata nel febbraio 2017 all’isola di Mazzorbo, nella laguna veneta, per diventare capo cucina del ristorante stellato Venissa. Oggi è ai massimi livelli e definisce la propria proposta cucina ambientale, una cucina pensata per mangiare guardando al futuro.

Materie prime vegetali e prodotti del territorio

Al centro dei piatti dello chef ci sono soprattutto le materie prime vegetali. Pavan lavora sui prodotti del territorio e sulla stagionalità, con l’obiettivo di portare in tavola ciò che la laguna e il contesto locale offrono in ogni periodo dell’anno.

Il recupero degli scarti

Un altro pilastro della sua cucina è il recupero degli scarti. Usare anche ciò che di solito finisce via è uno dei modi con cui la cucina ambientale si traduce in pratica, senza rinunciare alla ricerca in cucina.

Dove leggere l’intervista completa

L’intervista esclusiva a Chiara Pavan è pubblicata sul numero di dicembre della rivista Terra Nuova. La rivista si trova in edicola e nei negozi bio, anche nella catena NaturaSì, ed è acquistabile online.

Chi cucina a casa può partire proprio da qui: scegliere ortaggi e prodotti di stagione, guardare ciò che il proprio territorio produce e non buttare gli avanzi. Sono le stesse abitudini che lo chef indica come base della sua filosofia, e si possono applicare anche ai piatti di tutti i giorni.