Descrizione

Lo Shabbat è il giorno di riposo settimanale ebraico e coincide con il sabato: in questa occasione è usanza portare in tavola piatti cucinati il giorno precedente, tra cui il tradizionale Cholent. Si tratta di un secondo piatto molto saporito e sostanzioso, preparato con carne di manzo, fagioli, orzo e verdure. Richiede una lunga cottura a fuoco basso e viene fatto riposare 12 ore prima di essere servito: un po’ come la ribollita toscana, che il giorno seguente è ancora più buona! Scoprite subito la ricetta tipica dello Cholent!