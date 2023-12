Plumcake senza lievito: 10 ricette facili e buonissime

Goloso, soffice perfetto per una colazione naturale e leggera il Plumcake è un dolce buonissimo e facile da realizzare, è possibile prepararlo nella versione classica con ingredienti semplici come uova, zucchero, farina e yogurt o anche nelle varianti più popolari come quella con aggiunta di gocce di cioccolato o alle mele. E’ un dolce base che si presta ad essere rivoluzionato facilmente grazie all’integrazione di ingredienti atipici dolci ma anche salati. Il Plumcake può essere preparato anche senza lievito, una variante quest’ultima molto utilizzata soprattutto per far fronte alle necessità di chi per salute o per scelta necessita d’evitare lieviti e simili. Il plumcake senza lievito può essere dolce come quello alle patate ma anche salato il suo sapore può infatti essere esaltato da melanzane ma anche d’affettati vari o da formaggio. Molte le ricette da seguire per preparare un Plumcake senza lievito perfetto, piccoli accorgimenti che daranno vita ad una portata che conquisterà davvero tutti anche i palati più difficili.

Plumcake senza lievito: tutte le alternative ad una ricetta classica

Il Plumcake senza lievito può essere realizzato facilmente seguendo alcuni piccoli accorgimenti, senza rivoluzionare la ricetta classica il dolce si presenta soffice, buono e golosissimo sia nella versione dolce, quella più amata e ricercata, che in quella salata dove l’originalità del gusto viene esaltato da verdure saporite o anche da formaggi e affettati. Seguite la ricette che più vi incuriosisce il risultato sarà sorprendente!

Plumcake senza lievito con patate dolci

Ingrediente principe di questo Plumcake senza lievito sono le patate elemento specifico per realizzare un dolce diverso e originale rispettandone il gusto e la golosità cercando di soddisfare l’esigenza di non utilizzare lievito. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito marmorizzato al cacao

Il plumcake marmorizzato al cacao è una classico delle varianti di questo dolce, oltere che nel modo tradizionale può essere preparato facilmente anche senza lievito. Un dolce leggero, buono e goloso il cui sapore tradizionale permane senza alcuna alterazione. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito alle melanzane

Variante salata il plumcake senza lievito alle melanzane è un piatto stuzzicante, buone e decisamente originale: perfetto per un aperitivo o anche come secondo arricchisce il buffet per le sue caratteristiche di leggerezza e digeribilità. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito con farina di segale

Leggero e decisamente ricercato il plumcake senza lievito con farina di segale è un dolce gustoso perfetto per chi segue appositi regimi dietetici, è senza lievito e la farina di segale apporto alcuni determinanti nutrimenti. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito con mandorle

Il plumcake senza lievito con mandorle è un dolce buono e goloso e facile da preparare, ideale per completare una colazione sana e nutriente ha un gusto leggero e digeribile: un vero e proprio must nella categoria. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito alle mele

Perfetto a colazione il plumcake senza lievito alle mele è un dolce buonissimo, arricchito di yogurt ingrediente d’eccellenza di questa torta incontra i gusti di tutti grazie anche alla morbidezza cremosa delle mele che lo rendono davvero goloso. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito con zucchine

Le zucchine si sposano benissimo con il gusto salato del plumcake senza lievito, una vesta insolita ma molto apprezzata di questo dolce che per l’occasione conquista un posto a tavola come antipasto o secondo leggero. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito glassato agli agrumi

Il plumcake senza lievito glassato agli agrumi è un dolce leggero e gustoso dal sapore sofisticato e stuzzicante dato da un impasto base tipico di questa torta e gli agrumi come limone e arancia che lo caratterizzano nel suo insieme. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito alle castagne

Tipicamente invernale il plumcake senza lievito al profumo di castagne è una torta gustosa e avvolgente, il sapore deciso delle castagne arricchisce la semplicità degli ingredienti base del plumcake. Facile e veloce da realizzare è davvero molto buono. Qui la ricetta.

Plumcake senza lievito con farina di riso

Senza lievito e anche senza farina il plumcake con farina di riso è una variante leggera e originale al classico plumcake; facile e veloce da preparare è molto buono soprattutto se arricchito con frutta secca o anche con semplici gocce di cioccolata. Qui la ricetta.