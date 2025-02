Un passo avanti verso il futuro alimentare

La Cina ha recentemente fatto un significativo passo avanti nel settore delle proteine alternative con l’apertura del “New Protein Food Technology Innovation Hub” a Pechino. Questo centro, inaugurato l’11 gennaio, rappresenta un’importante iniziativa per affrontare le sfide legate alla crescente domanda di carne e all’impatto ambientale dell’allevamento tradizionale.

Investimenti e tecnologie all’avanguardia

Il progetto ha ricevuto un investimento di 10,5 milioni di euro dal governo locale e dal Shounong Food Group. Le strutture del centro sono all’avanguardia, con una linea cellulare da 200 litri per la produzione di carne coltivata e una linea da 2.000 litri per le proteine microbiche. Questi impianti sono progettati per sviluppare ulteriormente la produzione di carne coltivata, con l’obiettivo di implementare due linee di coltura cellulare da 2.000 litri ciascuna e tre linee pilota per le proteine microbiche.

Innovazioni alimentari presentate

Durante l’inaugurazione, sono stati presentati prodotti innovativi come barrette di proteine microbiche, carne di tofu fermentata e una bistecca di carne coltivata. Questi prodotti evidenziano il potenziale delle nuove tecnologie alimentari nel soddisfare la domanda globale di carne, riducendo al contempo l’impatto ambientale. La carne coltivata, ottenuta attraverso la coltivazione di cellule animali in ambienti controllati, rappresenta una soluzione promettente per affrontare le sfide legate all’allevamento tradizionale.

Le sfide da affrontare

Nonostante le potenzialità, la carne coltivata deve affrontare sfide significative, come la riduzione dei costi di produzione e le approvazioni normative necessarie per garantire che i prodotti siano adatti al commercio e al consumo umano o animale. Attualmente, l’allevamento del bestiame contribuisce al 15% delle emissioni globali di gas serra e richiede vaste estensioni di terra. Si stima che oltre 80 miliardi di animali vengano macellati ogni anno per soddisfare il consumo mondiale di carne, con una domanda destinata a crescere del 15% entro il 2031.

Un futuro sostenibile per l’alimentazione

Recentemente, è stato annunciato il primo prodotto per cani che unisce ingredienti vegetali e carne coltivata di pollo, venduto attualmente solo nel Regno Unito. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro alimentare più sostenibile, dove le proteine alternative possono giocare un ruolo cruciale nel soddisfare le esigenze nutrizionali della popolazione globale.