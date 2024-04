Descrizione

I cioccolatini alle nocciole sono dei golosi dolcetti dal sapore delizioso di gianduia, semplicissimi e veloci da preparare in casa senza l’aggiunta di ulteriori ingredienti. Se avete in casa delle nocciole tostate e una barretta di cioccolato (fondente o al latte), potete provarli oggi stesso. Questi cioccolatini sono un’irresistibile comfort food, ideale da offrire anche ai propri ospiti in un’occasione speciale.