Dove mangiare carne di alta qualità a Milano?

Siete amanti della carne e vorreste organizzare una cenetta a base di tagliata, bistecche, costine e chi più ne ha, più ne metta?

A Milano ci sono diversi locali che si dedicano a questo tipo di cucina, portando sulle loro tavole piatti pregiati, succulenti e sostanziosi, che faranno certamente contenti i “carnivori”.

Dove mangiare carne a Milano

Se siete alla ricerca di un ristorante dove mangiare carne di qualità, che rispetti il benessere degli animali negli allevamenti e che abbia anche una location accogliente e sofisticata, allora continuate a leggere per scoprire i migliori di Milano!

La griglia di Varrone

In Corso Como, una delle zone più alla moda e moderne di tutta Milano, si trova La griglia di Varrone, un ristorante dalla location elegante, esattamente come i piatti che propone.

Qui potrete assaporare tagli di carne pregiata, come il Wagyu giapponese, un taglio estremamente morbido e gustoso.

Barbacoa

Per un po’ di Brasile, Barbacoa è il luogo perfetto: un ristorante che porta in tavola la tradizione culinaria brasiliana, con la sua carne pregiata come picanha, peito de frango, linguiça, pancetta à pururuca e costela.

Oltre a mangiare divinamente, vi divertirete molto, grazie all’atmosfera festaiola e da intrattenimento del posto!

Il Mannarino

Questa volta la tradizione è quella pugliese, proposta in un ristorante che è un po’ una macelleria vera e propria: la carne viene scelta al bancone, tra bombette, costate, salsicce e molto altro ancora.

El Porteño

Uno dei ristoranti più rinomati ed eleganti di Milano: la carne argentina qui è pregiata e di alto livello e viene servita in un locale con luci soffuse, di buon gusto e molto accogliente.

El Carnicero

Tomahawk, tartare, filetti pregiati e il maxi lomo, El Carnicero in Porta Romana soddisferà la vostra voglia di carne nel migliore dei modi!

L’ambiente è piuttosto elegante e suggestivo, vista la presenza della griglia a vista proprio al centro della sala, così da apprezzare la maestria dei cuochi.