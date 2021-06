Descrizione

Il cocktail all’anguria è una deliziosa e leggera bevanda analcolica a base di polpa di cocomero, gazzosa e succo di limone, ideale per rinfrescarsi nelle calde serate d’estate. Semplicissimo da preparare in casa, questo fresco e dolce drink estivo è adatto anche ai bambini e può essere sorseggiato in più occasioni e momenti della giornata: come aperitivo, a merenda o durante una serata con gli amici.