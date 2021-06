Descrizione

La crema di caffè light è una deliziosa alternativa alla classica crema di caffè, ideale da servire a fine pasto come dessert o come fresco snack energizzante a metà mattina o pomeriggio. Dolce, cremosa e rinfrescante quanto un gelato, ma decisamente più leggera: la crema di caffè light si prepara con soli tre ingredienti, senza l’utilizzo di latte, panna e burro, per cui può essere consumata anche da chi è intollerante al lattosio. Non perdete occasione di provarla!