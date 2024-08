Una giusta alimentazione può migliorare la performance e la prestazione in palestra, nonché dare maggiore resistenza. Per questo è bene sapere quali spuntini pre-workout scegliere: ecco i nostri consigliati.

Idee spuntini pre-workout: quali scegliere prima di allenarsi?

Prima di allenarvi dovete sapere bene cosa mangiare, infatti, se mangerete troppo pesante o in modo sbagliato questo si rivelerà dannoso per la vostra resistenza in palestra. Ecco quali spuntini pre-workout scegliere!

A metà mattina, tra un pasto principale leggero e l’altro, potete inserire degli snack semplici da mangiare prima del workout, soprattutto se si prevede un’attività fisica impegnativa come 1 ora di jogging o di nuoto o 1 ora di esercizi intensi in palestra. Al contrario, se l’attività fisica da sostenere è meno intensa, come possono essere yoga o pilates, non è necessario fare uno spuntino. Eventualmente potete assumere un buon frullato di frutta con cui avrete modo di acquisire i liquidi giusti per affrontare l’allenamento.

Alcune idee per spuntini pre-workout? Prima di allenarvi potete mangiare:

Un avocado o una banana, ricchi di potassio, minerale che migliora il recupero muscolare;

un frullato;

uno yogurt magro;

una barretta ai cereali o altre barrette energetiche;

un paio di fette biscottate con marmellata, soprattutto prima di una gara;

un mini toast con prosciutto;

macronutrienti con alto valore proteico quali una manciata di frutta secca, in particolare noci, mandorle e uvetta, o di semi di chia, carichi di omega 3, proteine e antiossidanti, ottimi se vi attende un allenamento intenso;

gallette di riso integrale, che presentano un valore glicemico più basso rispetto alle gallette normali.

Riguardo invece a frullati e centrifughe da consumare prima della palestra, una vera potenza in fatto di carboidrati complessi, vitamine, antiossidanti e sali minerali è uno smoothie a base di frutta e verdura a foglia verde, che non appesantisce e facilita quindi la digestione.

Spuntini pre.workout: quali scegliere? Consigli

Alimentazione e allenamento vanno di pari passo. Infatti, ad un buon allenamento deve necessariamente corrispondere a una buona alimentazione. Dunque prima di workout, cosa mangiare? Abbiamo visto alcune idee su spuntini pre-workout, ma in generale cosa si consiglia di assumere prima di un allenamento?

Se il pasto che precede l’allenamento è quello principale, ad esempio una colazione o un pranzo, è necessario far trascorrere dalle due alle quattro ore. In questo caso il pasto deve essere leggero ma comunque completo in quanto si ha il tempo sufficiente per una corretta digestione. Dovrà essere, quindi, composto da carboidrati complessi, proteine, grassi e fibre.

Un’idea può essere un panino con del salmone affumicato, avocado e insalata, oppure un primo piatto con pasta, un formaggio magro e verdure. Se si tratta di una colazione, invece, una bowl con yogurt magro bianco, frutta fresca e secca e dei cereali neutri o del pane fresco rappresentano una buona soluzione.