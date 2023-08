Ferragosto 2023: 10 ricette facili e sfiziose per un menù gourmet

Non sapete cosa preparare a Ferragosto? Vi proponiamo 10 ricetta facili e saporite, da cui prendere spunto per creare un delizioso menù gourmet.

Ferragosto è ormai alle porte: c’è chi sceglie di festeggiarlo in spiaggia, chi invece non rinuncia al tradizionale pranzo in famiglia o in compagnia dei propri amici. Se non sapete cosa cucinare il 15 agosto e volete stupire i vostri ospiti con un menù gourmet, siete nel posto giusto. Abbiamo tante ricette semplici e raffinate che potete portare in tavola a Ferragosto, senza necessariamente trascorrere ore ai fornelli. In questo articolo vi suggeriamo 10 piatti sfiziosi, saporiti ed estivi, che spaziano dall’antipasto al dolce, passando per i primi, secondi e contorni. Tante ricette a base di pesce, come vuole la tradizione, ma non solo: trovano spazio nel nostro menù anche verdure di stagione, formaggi e frutta fresca. Se abbiamo solleticato la vostra curiosità, non vi resta che proseguire la lettura, prendere ispirazione e creare il nostro personalissimo menù gourmet che durante il pranzo di Ferragosto lascerà tutti a bocca aperta.

Cheesecake di salmone, rucola e avocado

Come primo antipasto vi proponiamo una fresca cheesecake salata di salmone, rucola e avocado, che eventualmente potete preparare anche in un elegante formato monoporzione. Semplice da preparare, sfiziosa e saporita: semplicemente imperdibile!

Polpette di melanzane

Se preferite gli antipasti caldi, non possono mancare in tavola delle gustose polpette impanate e fritte. Potete prepararle in tante varianti diverse: noi vi suggeriamo di provare le polpette di melanzane, morbidissime all’interno e croccanti in superficie, ideali da abbinare a una salsa fresca come la sour cream.

Pasta fredda con melone, prosciutto e rucola

La regina dell’estate è lei: la pasta fredda, un piatto fresco e gustoso che può essere declinato in decine di varianti diverse. Se a Ferragosto volete proporla in una veste originale, optate per il condimento a base di melone, prosciutto e rucola: un trionfo di sapori e freschezza!

Insalata di riso venere ai frutti di mare

Se alla pasta preferite il riso, c’è un piatto in particolare che potete preparare per rendere il vostro Ferragosto speciale: l’insalata di riso Venere ai frutti di mare. Semplicissimo, gustoso e invitante: un classico piatto estivo, rivisitato in chiave gourmet, che conquisterà anche i palati più raffinati.

Hummus di ceci con sautè di mare

Non volete rinunciare al classico secondo a base di cozze e vongole in bianco? Stupite i vostri ospiti con un abbinamento terra e mare dal gusto deciso e dalla cremosità unica: l’hummus di ceci con sautè di mare, ideale da servire anche come antipasto.

Pesce alla griglia

Non volete rinunciare alla classica grigliata di ferragosto? Ecco qualche ricetta sfiziosa da provare:

Polpo alla griglia con stracciatella di burrata

Il polpo alla griglia con stracciatella di burrata è un secondo piatto gourmet che richiede tempi più lunghi di preparazione, ma con il quale andrete sul sicuro. Potete provarlo anche su crema di patate o con le classiche patate prezzemolate.

Patate e fagioli al pesto alla genovese

Un contorno estivo tra i più amati, semplice e genuino, che sprigiona un delizioso profumo mediterraneo: l’insalata di patate e fagiolini al pesto alla genovese è la classica ricetta che mette d’accordo grandi e piccoli, e per questo non può mancare in tavola a Ferragosto.

Insalata greca

Se a Ferragosto volete viaggiare attraverso i sapori e i profumi dei vostri piatti, fidatevi di noi e preparate la classica insalata greca: verrete conquistati dal suo gusto mediterraneo e dalla freschezza dei suoi ingredienti.

Macedonia di frutta nell’anguria

Per concludere il pasto in bellezza, vi proponiamo la meravigliosa macedonia di frutta servita nell’anguria: un dolce freschissimo, originale e scenografico.