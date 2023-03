Come conservare il lardo sotto sale: la guida completa per preparare in casa il lardo stagionato con sale grosso e spezie, ideale da gustare come salume.

Il lardo è un salume che si ottiene del grasso del maiale, lasciato stagionare con sale grosso e un mix di spezie, per un periodo di tempo variabile dai 6 ai 10 mesi. Esistono tantissimi modi diversi per preparare il lardo sotto sale, utilizzando miscele aromatiche diverse. Il famoso Lardo di Colonnata IGP prodotto in Toscana viene fatto stagionare in apposite conche in marmo di Carrara, con una miscela pepe nero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, salvia e rosmarino, che conferisce al lardo un sapore unico.

In queste guida, vi spieghiamo come preparare in casa il lardo stagionato sotto sale. Proseguite la lettura per scoprire quali ingredienti occorrono e come conservarlo correttamente.

Come conservare il lardo sotto sale

In questa ricetta, vi spieghiamo come preparare il lardo sotto sale utilizzando del comune sale grosso (la proporzione tra lardo e sale deve sempre essere di 2:1) e un mix di spezie che potete variare in base al vostro gusto. Per ottenere un lardo sotto sale gustoso e aromatico, vi consigliamo di utilizzare un’apposita conca in marmo e strofinare le pareti con aglio fresco, esattamente come previsto nella preparazione del Lardo di Colonnata.

Una volta pronto, potrete conservarlo in frigorifero per circa un mese.

Ingredienti

1 kg di lardo con cotenna;

500 g di sale grosso;

5 spicchi di aglio;

2-3 foglie di alloro;

1 cucchiaio di pepe nero;

1 cucchiaino di bacche di ginepro;

1 cucchiaino di chiodi di garofano;

1 rametto di rosmarino.

Procedimento