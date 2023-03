Descrizione

Cercate ispirazione per un secondo piatto semplice e veloce da preparare per cena in soli 10 minuti? Provate la nostra frittata di cipolle al forno: è più leggera delle classica frittata cotta in padella, in quanto richiede l’aggiunta di pochissimo olio, e inoltre è facilissima da cucinare in quanto non deve essere girata a metà cottura. Insomma: questa ricetta, accompagnata con un contorno a piacere, è perfetta per concludere la giornata con gusto e semplicità, e se amate le cipolle non potete perdervela.