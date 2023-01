Come conservare la parmigiana di melanzane preparata in anticipo o avanzata? Consigli e metodi di conservazione semplici ed efficaci.

La parmigiana di melanzane è uno dei piatti più amati della cucina italiana, composto da strati di melanzane fritte, alternati a sugo di pomodoro, mozzarella e parmigiano. Non è certo se sia di origine emiliana, campana o siciliana, ma quel che è certo è che oggi la parmigiana viene preparata in ogni regione d’Italia e non manca mai in tavola nelle grandi occasioni.

Quando si hanno ospiti a cena e non si sa quale piatto cucinare, con la parmigiana si può andare sul sicuro. Solitamente una teglia viene spazzolata via tutta, ama se ne dovesse avanzare, sappiate che potete conservarla facilmente sia in frigorifero che in freezer, per poterla gustare anche nei giorni seguenti. Idem per quanto riguarda la parmigiana non ancora cotta: può essere conservata e infornata in un secondo momento. Ecco alcuni consigli per conservare la parmigiana di melanzane in modo adeguato.

Come conservare la parmigiana di melanzane

Se volete conservare la parmigiana di melanzane prima della cottura, potete riporla in frigorifero per un giorno al massimo, oppure in freezer: in tal caso potrete conservarla fino a 3 mesi. In entrambi i casi, premuratevi di coprire accuratamente la teglia con uno strato di pellicola trasparente e uno di carta stagnola, così da proteggere la parmigiana dall’umidità ed evitare contaminazione con altri alimenti.

Prima di cuocere la parmigiana di melanzane ricordate di lasciarla scongelare completamente in frigorifero (potrebbe essere necessaria un’intera notte).

Dopo la cottura, la parmigiana di melanzane può essere conservata in frigorifero per un massimo di 3 giorni. Anche in questo caso, è importante utilizzare un contenitore ermetico o una pellicola trasparente per coprire il piatto e impedire che l’umidità del frigorifero e il contatto con altri alimenti ne alterino la qualità.

Se invece volete conservare la parmigiana di melanzane più a lungo, potete congelarla, possibilmente dopo averla già tagliata a porzioni da poter scongelare singolarmente. In freezer la parmigiana ha una durata massima di 3 mesi.