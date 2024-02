Bruxelles: quali sono i ristoranti migliori

Bruxelles è una città elegante, con la sua Grand Place, ricca di cultura e di storia, che si manifestano attraverso musei d’arte e mercati delle pulci per le strade.

I migliori ristoranti di Bruxelles

E’ appurato il fatto che Bruxelles non sia una delle città europee più economiche, per questo mangiare piatti tipici buoni a buon prezzo non è così semplice.

Tuttavia in questo articolo troverete i ristoranti migliori della città, accessibili a tutti: scopriamoli!

C’est bon c’est Belge

Un ambiente elegante, molto raccolto, perfetto se cercate un luogo intimo e tranquillo: il locale si sviluppa infatti su più piani, molto stretti, proponendo la tipica cucina belga a prezzi onesti e accessibili.

Fin de siècle

Si tratta di uno dei ristoranti più conosciuti e apprezzati in città, assolutamente da provare: all’interno scoprirete un locale riccamente decorato in stile art nouveau, dove lo staff è giovane e coinvolgente, felice di spiegarvi i piatti e aiutarvi nella scelta.

Con una ventina di euro a testa ve la caverete, prendendo un piatto e una bibita.

Amadeus

Questo è il paradiso delle costolette di maiale, le più buone della città in forma all you can eat, o come dicono i proprietari del posto “spare ribs à volonté”: la carne viene servita con un contorno di patate, il tutto a 18 euro circa!

L’interno è davvero suggestivo: si tratta infatti di una ex biblioteca, che conserva il suo carattere grazie ai molti libri posizionati in giro per il locale, in veste di arredamento.

Fritland

Se invece non avete tempo o voglia di sedervi in un ristorante, a Bruxelles lo street food va molto di moda: uno dei baracchini migliori e Fritland, che propone la Mitrailette, ovvero un pezzo di baguette farcita con carne, verdura, patatine fritte e salsa. A meno che non siate davvero affamati, sfamerà due persone, è davvero abbondante!