Come le richieste alimentari stanno trasformando la ristorazione d’alta gamma

La cucina contemporanea è un campo di battaglia tra le esigenze dei clienti e la visione degli chef. Ogni richiesta, apparentemente semplice, può sconvolgere l’equilibrio di una brigata. Allergie certificate, intolleranze, scelte etiche e preferenze personali sono diventate parte integrante del servizio ristorativo, trasformando il menu da espressione artistica a punto di partenza flessibile.

Michele De Blasio, executive chef di Volta del Fuenti, è un esempio di come la personalizzazione possa diventare un’arte. Il suo nuovo menu, Riflessioni 2026 racconta la Costiera Amalfitana attraverso piatti che sono opere d’arte e al tempo stesso semplici come i ricordi d’infanzia. Ogni piatto è un viaggio attraverso il territorio, dal mare alla montagna, rispettando sostenibilità e stagionalità.

Le sfide della personalizzazione in cucina

Per molti chef, il vero problema non sono le allergie reali che richiedono massima attenzione, ma l’uso sempre più frequente di questa definizione per semplici gusti personali. Una richiesta di modifica all’ultimo momento può significare ripensare completamente un piatto, modificando salse, guarnizioni e cotture. In un menu degustazione, dove ogni portata è progettata per dialogare con la successiva, cambiare un elemento può alterare l’intero percorso gastronomico.

Nei ristoranti gastronomici, molte preparazioni iniziano giorni prima del servizio. Fondi, riduzioni, fermentazioni e cotture lente seguono un progetto preciso. Intervenire all’ultimo momento significa, in alcuni casi, creare una nuova ricetta mentre la brigata è già impegnata a gestire tutti gli altri tavoli. Alcuni chef raccontano che durante certi servizi quasi metà dei clienti richiede modifiche rispetto al menu originario, aumentando inevitabilmente la complessità del lavoro.

Episodi emblematici e soluzioni

Tra gli episodi che hanno lasciato il segno nelle cucine, c’è quello di una cliente che aveva chiesto un menu degustazione privo di latticini, salvo poi ordinare una degustazione di formaggi artigianali. Per evitare situazioni di questo tipo, sempre più ristoranti preferiscono affrontare l’argomento già durante la prenotazione, chiedendo di segnalare allergie, intolleranze o particolari restrizioni alimentari con anticipo.

Parallelamente, sta emergendo una riflessione sul costo delle personalizzazioni più complesse. Alcuni ristoratori iniziano a chiedersi se queste modifiche debbano comportare un costo aggiuntivo, riconoscendo il lavoro supplementare che richiedono. Tuttavia, l’ospitalità rimane uno dei principi fondanti del mestiere, e accogliere significa ascoltare le esigenze di chi si siede a tavola.

L’equilibrio tra salute e visione gastronomica

La ricerca di un punto d’incontro passa soprattutto dalla comunicazione. Informare il ristorante prima dell’arrivo, spiegare con precisione eventuali allergie o restrizioni alimentari e distinguere le necessità mediche dalle semplici preferenze permette alle brigate di lavorare con maggiore serenità e di offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative.

La personalizzazione è diventata una delle caratteristiche della ristorazione contemporanea e continuerà probabilmente a crescere. La sfida, per cuochi e clienti, sarà trovare un equilibrio capace di tutelare la salute, rispettare le scelte individuali e, allo stesso tempo, preservare quella visione gastronomica che rende unico il lavoro di uno chef.

Michele De Blasio, con il suo menu Riflessioni 2026 dimostra come sia possibile esplorare un territorio senza nemmeno alzarsi da tavola. Ogni piatto è un viaggio attraverso la Costiera Amalfitana, un omaggio alla biodiversità del territorio e allo scenografico ambiente mediterraneo. Dalle olive sferiche alla portulaca, ai cavallucci marini con crema di limone bruciato, ogni portata è un’esperienza sensoriale unica.

La personalizzazione è una sfida, ma anche un’opportunità per creare esperienze culinarie uniche e memorabili.