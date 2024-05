Pane per i toast: quanto tempo dura in dispensa?

Come conservare correttamente il pane a fette per toast e tramezzini: quanto tempo dura e come fare per prolungarne la conservazione.

Il pancarrè è un alimento che non manca quasi mai in dispensa. Benché non sia fragrante e saporito quanto il pane fresco, rappresenta un’ottima alternativa per le occasioni in cui non si ha il tempo di recarsi dal fornaio. Vediamo come conservare il pane per i toast e quanto tempo dura in dispensa.

Pane per toast

Con il pane a fette si possono preparare tantissime ricette diverse, dai semplici toast dolci o salati, da servire a colazione con burro, marmellate, creme spalmabile, uova strapazzate e affettati, ai raffinati french toast, ideali da abbinare a della frutta fresca di stagione.

Il pane per toast è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in tante preparazioni diverse, dalle classiche polpette alle deliziose girelle di pancarrè da proporre come antipasto.

Conservarlo è piuttosto semplice, ma occorre ugualmente tenere presenti alcuni aspetti. Se puntualmente il pancarrè si secca e si indurisce, potete facilmente risolvere seguendo qualche piccolo accorgimento.

Come conservare il pane per i toast?

Il pane per i toast, o pancarrè, è un prodotto da forno che solitamente si acquista già pronto, confezionato in atmosfera protettiva. Se il sacchetto è integro, la durata è solitamente molto ampia: potete tranquillamente conservarlo in dispensa fino al termine minimo di conservazione.

Dopo l’apertura occorre invece prestare attenzione a come si sceglie di conservare il pancarrè. Il rischio principale, se le condizioni ambientali non sono ottimali, è che si secchi fino a indurirsi nell’arco di 1-2 giorni, mentre se l’ambiente è troppo umido potrebbe ammuffirsi.

Pane per i toast: quanto tempo dura?

Se volete conservare il pancarrè per 4-5 giorni, il metodo più semplice è quello di lasciarlo nella sua confezione originale in plastica, dopo averla richiusa e adeguatamente sigillata. In questo modo, il pane rimarrà soffice, senza perdere il suo aroma. In alternativa, potete trasferire le fette di pane all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, evitando di riporlo accanto a fonti di calore o di esporlo alla luce diretta del sole.

Se desiderate conservare il pancarrè per più tempo, il metodo migliore è quello di congelarlo. Adagiate le fette di pane sopra una teglia e lasciatele congelare in freezer per alcune ore, dopodiché trasferitele all’interno di un sacchetto o di un contenitore a chiusura ermetica. In questo modo, ne prolungherete la durata di 3-4 mesi.