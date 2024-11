Scopri come realizzare uno snack sano e gustoso in pochi minuti.

Ingredienti necessari per ceci croccanti

Per preparare i ceci croccanti alla paprika, avrai bisogno di pochi ingredienti facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve: 400 grammi di ceci in scatola, 2 cucchiai di olio d’oliva, 1 cucchiaino di paprika dolce, sale e pepe q.b. Inoltre, puoi aggiungere altre spezie a tuo piacimento, come il curry o il rosmarino, per dare un tocco personale al tuo snack.

Preparazione dei ceci croccanti

Inizia scolando e sciacquando i ceci sotto acqua corrente per eliminare il liquido di conservazione. Asciugali bene con un canovaccio per rimuovere l’umidità in eccesso. In una padella antiaderente, scalda l’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungi i ceci e rosolali per circa 5-7 minuti, mescolando frequentemente. Quando iniziano a dorarsi, aggiungi la paprika, il sale e il pepe. Continua a cuocere per altri 5 minuti, fino a quando i ceci non diventano croccanti e dorati.

Servire i ceci croccanti

I ceci croccanti alla paprika sono perfetti da gustare caldi, appena preparati. Puoi servirli come snack durante un aperitivo o come contorno per un secondo piatto. Per un tocco fresco, spruzza un po’ di succo di lime prima di servirli. Se desideri, puoi anche conservarli in un contenitore ermetico per un paio di giorni, ma è consigliabile consumarli subito per apprezzarne la croccantezza. Sperimenta con diverse spezie e aromi per trovare la combinazione che più ti piace!