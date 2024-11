Ingredienti necessari per la preparazione

Per preparare una coscia di maiale al forno con patate e carote, è fondamentale avere a disposizione ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti servirà:

1 coscia di maiale (preferibilmente con osso)

4 patate medie

3 carote

2 cipolle

1 rametto di rosmarino

1 rametto di timo

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Brodo di carne

La marinatura della carne

Per esaltare il sapore della coscia di maiale, è consigliabile marinarla prima della cottura. In una ciotola, mescola olio d’oliva, sale, pepe, rosmarino e timo. Massaggia la marinata sulla carne e lasciala riposare in frigorifero per almeno 2 ore, meglio se per tutta la notte. Questo passaggio non solo insaporisce la carne, ma la rende anche più tenera durante la cottura.

Cottura in forno: i segreti per un risultato perfetto

Preriscalda il forno a 180°C. In una teglia, disponi la coscia di maiale al centro e circondala con le patate e le carote tagliate a pezzi. Aggiungi le cipolle affettate e un filo d’olio. Versa un po’ di brodo sul fondo della teglia per mantenere l’umidità durante la cottura. Copri la teglia con un foglio di alluminio per le prime due ore, poi rimuovilo per far dorare la carne. La cottura richiederà circa 3 ore, ma il risultato sarà una carne succulenta e croccante.

Servire e abbinare il piatto

Una volta cotta, lascia riposare la coscia di maiale per 10-15 minuti prima di affettarla. Questo permette ai succhi di distribuirsi uniformemente. Servi il piatto caldo, accompagnato da un contorno di verdure di stagione, come cavolini di Bruxelles o un’insalata fresca. Per un abbinamento perfetto, scegli un vino rosso corposo, come un Chianti o un Syrah, che esalterà i sapori della carne.

Conservazione e suggerimenti finali

Se avanza della carne, puoi conservarla in frigorifero in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Riscaldala in forno per mantenere la croccantezza. Per un tocco in più, puoi aggiungere finocchi o altre verdure al contorno, creando così un piatto ancora più ricco e saporito. La coscia di maiale al forno con patate e carote è un piatto ideale per le occasioni speciali, perfetto da condividere con amici e familiari.