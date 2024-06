A Roma nel quartiere del ghetto ebraico si trovano tanti posti carini e buoni dove mangiare senza spendere una fortuna. Ma qual è il miglior ristorante da provare qui? Scopritelo nell’articolo

Miglior ristorante nel ghetto ebraico di Roma: la guida

Nel cuore della Città Eterna, tra le antiche strade e gli edifici storici, si trova un quartiere ricco di storia e cultura: parliamo del famoso ghetto ebraico di Roma, dove la tradizione ebraica si intreccia con quella romanesca. Ma dove si può mangiare bene in questo quartiere? Scoprite il miglior ristorante della zona

Il Giardino Romano

Al primo posto tra i migliori ristoranti da provare al ghetto ebraico di Roma troviamo il Giardino Romano, dove la cucina di alta qualità si unisce alle radici locali di Roma. Nel menu troverete i piatti della tradizione romanesca ma in chiave moderna.

Tra i piatti da non perdere dovrete provare i carciofi alla giudia, un piatto iconico del ghetto ebraico di Roma con carciofi interi, tagliati a mano e fritti due volte fino a raggiungere una croccantezza irresistibile.

Baccalà alla romana: una delicata combinazione di baccalà ammorbidito e pomodorini dolci, arricchita dalla presenza delle olive, e poi ovviamente la Cacio e pepe, amatriciana, carbonara: i primi locali della cucina romanesca.

BellaCarne

BellaCarne non è solo un ristorante in cui si mangia evidentemente la carne, ma è anche un vecchio modo di dire della comunità ebraica, per rivolgersi ai bambini in modo affettuoso. Qui la carne è protagonista e lo si capisce dal girarrosto all’ingresso. Da provare anche i salumi fatti in casa, tutti salumi kosher, e anche i dolci fatti da loro.

Sono banditi i latticini, ma questo non impedisce al menù di avere delle rivisitazioni dei piatti della cucina romana come amatriciana e carbonara, rielaborati seguendo le regole della kasherut.

Yotvata

Il ristorante prende il nome da un’oasi nel deserto del Neghev, in Israele, dove sorge un kibbutz. Ed è anche il nome di una famosa catena di ristoranti israeliana, a cui i proprietari del locale romano si sono ispirati.

Qui troverete un menù orientato sulla cucina giudaico-romanesca. Yotvata è anche l’unico ristorante kosher che produce i suoi formaggi, in stile italiano, ma seguendo le regole della kasherut.

Ba Ghetto

Si tratta di uno dei più antichi ristoranti ebraici presenti a Roma. Nel menu si trova il meglio della cucina giudaico-romanesca in un connubio di antichi sapori e tradizioni mediorientali, rivisitati in chiave moderna. Tutti i piatti seguono ovviamente le regole della kasherut, così come la carne è controllata e macellata secondo i principi della Torah. Non c’è presenta di latte e latticini, né crostacei o invertebrati.