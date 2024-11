La carta forno è un prodotto essenziale in cucina, soprattutto per la cottura in forno! Scoprite come usare la carta da forno correttamente.

Tra i tanti alleati indispensabili in cucina c’è la carta da forno, un particolare tipo di carta che viene solitamente usata per rivestire le teglie durante la cottura in forno. Scoprite allora come usare correttamente la carta forno.

Come usare la carta da forno? Consigli da provare

La carta da forno è indispensabile per tante preparazioni in cucina ed è un prodotto fondamentale quando bisogna cuocere il cibo in forno. E’ bene però sapere come usarla nel modo migliore per evitare sprechi e anche rischi per la salute. Vediamo prima a cosa serve e poi passiamo ai consigli su come usare questo prodotto in modo corretto.

Il suo scopo principale è quello di rendere antiaderente ogni superficie con cui viene a contatto: si usa per rivestire lastre e teglie prima di una cottura in forno, così da evitare che il cibo si attacchi al fondo o si bruci più facilmente.

E’ anche particolarmente utile per non sporcare troppo, dal momento che gli strumenti con esso rivestiti non sono a diretto contatto con gli alimenti. Con un po’ di acqua e detersivo per i piatti. Ecco come usare questa carta impermeabile.

Per prima cosa applicatela in modo preciso senza che la carta esca fuori dai bordi della teglia. Il rischio è che, finendo a contatto con le resistenze del forno, possa bruciarsi e rilasciare sostanze pericolose sui cibi con cui è a contatto. Se volete far aderire bene la carta da forno alle teglie, potete ungere i bordi con un po’ di burro o di olio.

Usi della carta da forno

Sapete che la carta da forno è utile anche per la conservazione della carne in frigorifero? Evitandone l’annerimento e l’emissione di liquidi, la sua porosità la rende particolarmente adatta inoltre per avvolgere zamponi e cotechini prima della cottura e alla conservazione.

Per bollire il polpettone o il rotolo di pasta fresca farcito: avvolgetelo con carta da forno, arrotolate le estremità a caramella e chiudetele con spago da cucina. Si può immergere in acqua bollente rispettando i tempi di cottura indicata dalla ricetta.

Per stendere gli impasti di pane, pasta brisèe, pasta frolla: appiattite la pasta e disponetela fra due fogli di carta da forno, ora basterà appiattirla con il mattarello fino allo spessore desiderato senza che la pasta si attacchi al mattarello o al piano di lavoro senza dovere aggiungere, per evitarlo, troppa farina.

Per la cottura al cartoccio: disponete pesce, verdure, polpette e anche pasta cotta al dente già condita in doppi fogli di carta da forno e chiudeteli, spennellando i bordi con un mix di acqua e farina. In alternativa potrete richiudere i bordi e chiudere con lunghi spiedini di legno lasciati immersi in acqua per 10 minuti.