Origini del Midori

Il Midori è un liquore giapponese che ha conquistato il mondo con il suo colore verde smeraldo e il suo sapore dolce e fresco. La sua storia inizia nel 1978, quando l’azienda giapponese Suntory lanciò questo prodotto sul mercato, mirando in particolare agli Stati Uniti. Tuttavia, le radici del Midori affondano nel 1971, quando un liquore simile fece il suo debutto ai campionati internazionali di cocktail a Tokyo, vincendo l’attenzione dei barman e degli appassionati di mixology.

Ingredienti e processo di produzione

Il Midori è realizzato con i meloni Yubari, una varietà pregiata e rara, nota per il suo sapore dolce e la forma perfettamente sferica. Questi meloni, tipici della regione nipponica di Yubari, vengono distillati attraverso un processo speciale che conserva la loro dolcezza fino all’imbottigliamento. La ricetta esatta del Midori rimane un segreto ben custodito dalla Suntory, rendendo questo liquore ancora più affascinante per i consumatori.

Utilizzi e cocktail famosi

Il Midori non è comunemente consumato puro; piuttosto, è un ingrediente versatile in numerosi cocktail. La sua dolcezza e il suo colore vibrante lo rendono ideale per creare bevande accattivanti. Tra i cocktail più celebri troviamo il Japanese Slipper, un mix di Midori e succo di limone, creato nel 1984 a Melbourne. Questo drink è particolarmente apprezzato come digestivo. Altri cocktail popolari includono il Midori Margarita e il gin tonic in stile giapponese, che esaltano il sapore unico del liquore.

Il successo globale del Midori

Dopo il suo lancio negli Stati Uniti, il Midori ha visto un successo inarrestabile, espandendosi in oltre 50 paesi, inclusi Francia, Messico e Australia. La sua popolarità è dovuta non solo al suo sapore distintivo, ma anche alla sua capacità di adattarsi a diverse ricette e stili di cocktail. Oggi, il Midori è un simbolo della cultura del bere giapponese e continua a ispirare mixologist in tutto il mondo.