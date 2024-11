Un’impresa da record

Dubai ha recentemente conquistato il titolo di record mondiale per la più lunga linea continua di pizze margherite, con ben 2059 pizze disposte in una lunghezza totale di 656,76 metri. Questo straordinario evento si è svolto durante il XV Italian Cuisine World Summit, dove la tradizione culinaria italiana è stata celebrata in grande stile. La certificazione del record è stata effettuata dai giudici del Guinness World Record, confermando l’importanza di questa iniziativa che ha unito diverse pizzerie e chef provenienti da tutto il mondo.

Unione di culture e sapori

Il progetto ha visto la partecipazione di tredici pizzerie, di cui dieci provenienti da Dubai e tre dall’estero, tra cui la famosa Antica Pizzeria da Michele e la pizzeria Locura di San Giuseppe Vesuviano. Gli organizzatori hanno voluto sottolineare l’importanza di celebrare l’italianità della pizza, rendendo Dubai la sua capitale internazionale. Questo evento non è solo un trionfo culinario, ma anche un esempio di come la tradizione possa essere reinterpretata in un contesto moderno e cosmopolita.

Un evento sostenibile

Oltre alla straordinarietà del record, è fondamentale evidenziare l’aspetto della sostenibilità. Tutte le pizze preparate, circa 2500, sono state realizzate in un tempo record di 4 ore e 15 minuti utilizzando cinque forni forniti da Esposito Forni. Gli organizzatori hanno assicurato che l’evento si è svolto nel rispetto del principio dello zero-waste, con tutte le pizze non utilizzate donate a organizzazioni benefiche locali come Hifz Al Niaama e Dubai Charity Association, che le hanno distribuite attraverso le loro food bank. Questo approccio non solo ha contribuito a ridurre gli sprechi, ma ha anche dimostrato l’impegno di Dubai verso pratiche sostenibili.

Un futuro luminoso per la gastronomia

Dubai si sta affermando come un leader nella sostenibilità e nell’innovazione gastronomica. Tuttavia, è importante non dimenticare le sfide ambientali che il paese affronta. La crescita rapida e l’eccessivo consumo di risorse naturali possono avere conseguenze negative, come il rischio di danneggiare le acque del Golfo Persico. Eventi come questo record mondiale non solo celebrano la cultura culinaria, ma possono anche servire da piattaforma per promuovere la consapevolezza ambientale e l’importanza di pratiche sostenibili nel settore della ristorazione.