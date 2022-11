Come condire la bresaola per ottenere un antipasto sfizioso e raffinato? Ecco alcune idee per aiutarvi a scegliere il condimento più adatto all'occasione.

La brasaola è un’eccellenza gastronomica tipica della Valtellina amatissima in tutta Italia e nel mondo, nonché uno dei salumi più magri e leggeri che si possano portare in tavola. A differenza di tanti altri affettati preparati a base di carne suina, la bresaola si ottiene dalla lavorazione della carne di manzo, debitamente salata ed essiccata.

Nonostante la spiccata sapidità, la bresaola preserva un sapore dolce e delicato, dato all’assenza delle note affumicate che invece contraddistinguono altri salumi italiani come lo speck e il guanciale. Questa peculiarità rende la bresaola particolarmente adatta a essere servita come antipasto con del semplice pane o in abbinamento ad altri ingredienti che possano sublimarne il gusto.

Se siete curiosi di scoprire quali siano i migliori condimenti per insaporire la bresaola, proseguite la lettura: nelle prossime righe di snoccioliamo qualche idea da cui potete prendere spunto per creare degli antipasti e degli aperitivi raffinati e stuzzicanti.

Bresola al limone

Il modo più semplice e veloce per condire la breasola consiste nel preparare un’emulsione di succo di limone, olio extravergine d’oliva e pepe nero. Indicativamente, per 150 g di bresaola potete utilizzare mezzo limone e un cucchiaio di olio, da distribuire con un cucchiaio e lasciar riposare per 15 minuti. Per ottenere un antipasto più elaborato, vi basterà accompagnare la bresaola al limone con dei pomodorini tagliati a spicchi.

Involtini di bresaola

Se desiderate preparare con la bresaola un antipasto o stuzzichino raffinato per l’aperitivo, potete optare per i deliziosi involtini di bresola. Facili e veloci da preparare, appetitosi e ricchi di gusto: così buoni che uno tira l’altro! Per quanto riguarda il condimento, non ponetevi limiti: potete farcirli con del formaggio caprino, oppure optare per del formaggio fresco spalmabile aromatizzato all’erba cipollina, o ancora del gorgonzola per ottenere degli involtini dal sapore più intenso.

Bresaola con rucola e grana

Il carpaccio di bresaola con rucola e grana è un antipasto perfetto se avete pochi minuti a disposizione e desiderate solleticare il palato dei vostri ospiti. Questa ricetta è composta da un mix di ingredienti molto saporiti, che esaltano la dolcezza della bresaola. Potete aggiungere anche dei pomodorini per regalare una nota di freschezza al piatto e completarlo con qualche goccia di aceto balsamico o dei pinoli tostati.