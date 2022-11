Non sapete come condire gli spatzle agli spinaci che avete preparato in casa? Ecco 3 idee semplici e sfiziose per dare gusto e cremosità agli spatzle.

Gli spatzle sono un gustoso primo piatto originario della Germania, diffuso anche in alcune regioni del Nord Italia, tra cui il Trentino-Alto Adige. La ricetta è semplicissima: si parte da un impasto base di farina, acqua e uova, a cui è possibile aggiungere altri ingredienti, per poi creare con uno schiacciapatate o l’apposito Spätzlehobel degli gnocchetti dalla forma allungata, che vengono poi cotti in acqua e conditi come meglio si preferisce.

Esistono innumerevoli varianti degli spatzle (agli spinaci, alla barbabietola, con ricotta o erbe aromatiche), tutte incredibilmente gustose e stuzzicanti. Inutile dire che, per quanto gli spatzle siano buoni, è il condimento spesso a fare la differenze. Potete limitarvi a condire gli spatzle agli spinaci fatti in casa con burro e salvia, oppure sperimentare degli intingoli più sfiziosi, utilizzando salumi, formaggi o verdure. Ecco 3 idee per dei condimenti spaziali, irresistibilmente golosi e invitanti.

Spatzle con speck e panna

Gli spatzle agli spinaci con speck e panna sono un grande classico, tant’è che hanno un nome a sé: spinatspatzeln. Tra i condimenti che potete sperimentare, questo è il più semplice da preparare, cremoso e tradizionale.

Scaldate in padella 30 g di burro con un filo d’olio, unite 100 g di speck tagliato a listarelle e fatelo soffriggere fin quando non diventa croccante. Unite 250 ml di panna fresca e insaporite il condimento con l’aggiunta di erba cipollina tritata.

Lasciate addensare la salsa, unite gli spatzle e mantecateli con cura prima di servirli.

Spatzle con gorgonzola e noci

Se amate i primi piatti cremosi e dal gusto intenso, provate gli spatzle con gorgonzola e noci: un condimento vegetariano che si prepara in pochi minuti, esalta il sapore della pasta agli spinaci e aggiunge una deliziosa nota croccante.

Vi basterà scaldare 150 ml di panna in padella, aggiungere 100 g di gorgonzola tagliato a cubetti e lasciarlo sciogliere a fuoco dolce fino a creare una deliziosa fonduta.

Unite gli spatzle agli spinaci, mantecateli e infine guarniteli con la granella di noci prima di servirli.

Spatzle con funghi e speck

Se non amate la panna e i formaggi, potete preparare un gustoso condimento autunnale utilizzando dei funghi a vostra scelta: champignon, porcini o misti.

Trifolate i funghi in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio intero, dopodiché trasferiteli all’interno di una ciotola e fate rosolare con il fondo di cottura dei funghi una cipolla tritata.

Unite lo speck tagliato a cubetti e fatelo dorare a fuoco vivace fin quando non appare croccante, incorporate i funghi trifolati e infinite gli spatzle. Saltateli per alcuni minuti per farli insaporire e serviteli caldi.