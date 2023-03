Cosa ti serve per aprire il tuo ristorante?

Aprire un ristorante può essere un’impresa tanto entusiasmante quanto impegnativa e complessa. Alla base per diventare ristoratore, ci deve essere una solida conoscenza del settore, dei suoi requisiti legali e amministrativi e delle strategie di gestione aziendale. Inoltre, è essenziale sviluppare un concept di ristorante unico e distintivo e creare un piano d’azione ben definito, incluso il budget, il marketing e la ricerca del personale. Aprire un ristorante richiede un investimento significativo di tempo, risorse e denaro, ma con la pianificazione e l’esecuzione adeguata, può portare a grandi successi e soddisfazioni personali.

Aprire un ristorante: i requisiti di base

Come accade per tutti i mestieri, anche per diventare ristoratore e aprire un proprio ristorante c’è bisogno di imparare delle tecniche dai migliori professionisti. Per questo motivo, la prima cosa da fare è seguire un corso per cuoco professionale, assicurandosi però che sia di qualità e che dia una qualifica formativa riconosciuta.

Inoltre, bisogna avere bene in mente che tipo di ristorante si vuole aprire, quale varietà di cibo si vuole servire e quali sono i valori che si desidera trasmettere tramite la cucina.

Come puoi immaginare, infatti, una pizzeria sarà di certo differente da un vegan truck, ogni tipo di ristorante necessita di una sua strategia e, per avere il successo meritato, è fondamentale avere le idee chiare.

Detto questo, ci sono dei requisiti morali e professionali che devono essere rispettati. I primi riguardano l’aspetto dell’onorabilità, ciò vuol dire che non bisogna essere persone dichiarate dalla legge come delinquenti abituali o che hanno subito una condanna che prevede la detenzione superiore a tre anni. I secondi, invece, sono:

● essere maggiorenni;

● aver ottenuto una certificazione;

● esercitare o avere esercitato per almeno due anni, anche se non continuativi, attività nel settore della ristorazione;

● essere in possesso almeno di un diploma di scuola superiore.

Quanto bisogna investire

Un altro elemento da valutare per aprire un ristorante è la scelta del budget, ovvero quanto si è disposti a spendere secondo le proprie disponibilità finanziarie.

È bene essere consapevoli che non è affatto facile recuperare l’intero capitale investito in pochi mesi, tanto che in alcuni casi ci possono volere anche anni.

La buona notizia, però, è che esistono molti modi per trovare il capitale, come agevolazioni e incentivi offerti da diversi organi statali ed europei, o la possibilità di ricevere contributi a fondo perduto rivolti ai giovani imprenditori che vogliono avviare o ampliare la loro attività.

In poche parole, i passi da fare per aprire un ristorante non sono pochi e, in alcune circostanze, non sono neanche semplici. Tuttavia, se avviare un’attività nel settore della ristorazione è il tuo sogno nel cassetto è giusto riconoscere che è possibile realizzarlo malgrado la difficoltà e non lasciarti ostacolare da essa.

Il suggerimento principale, soprattutto in caso di prima attività, è quello di andarci piano e affidarsi a dei professionisti che possano aiutarti a investire accuratamente i tuoi soldi.

Non bisogna dimenticare l’importanza della digitalizzazione: avere un software di gestione ristorante efficiente e sfruttare il marketing in modo strategico, comporta diversi vantaggi che possono portare al successo graduale del ristorante.