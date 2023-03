Hotel Principe di Savoia a Milano: prezzi e menù del ristorante

Quanto costa mangiare nel ristorante dell'Hotel Principe di Savoia in centro a Milano? Prezzi e menù del rinomato e lussuoso albergo 5 stelle.

L’Hotel Principe di Savoia, situato nel quartiere Porta Nuova in Piazza della Repubblica 17, è uno degli alberghi di lusso più rinomati e prestigiosi di Milano. L’edificio che lo ospita è stato progettato dal famoso architetto milanese Cesare Tenca e inaugurato nel 1896 con il nome Hotel du Nord, per poi essere modificato in Principe & Savoia nel 1927 e successivamente nell’attuale Principe di Savoia nel 1980. La struttura è stata negli anni ampliata e modernizzata, ma conserva ancora il suo fascino storico, che nel corso dei decenni lo ha reso tra gli hotel più amati e frequentati da celebrità e artisti di fama mondiale.

Dal 2003 l’Hotel Principe di Savoia è entrato a far parte del gruppo Dorchester Collection, che gestisce in tutto il mondo diversi alberghi di lusso. Il palazzo ospita innumerevoli camere e suite, una spa, bar e ristoranti, tra cui il prestigioso Ristorante Acanto, guidato dallo chef Alessandro Buffolino.

Scopriamo insieme quanto costa mangiare, fare colazione o sorseggiare un aperitivo nel cuore dell’Hotel: Il Salotto.

Il Salotto: cos’è e dove si trova?

Il Salotto il cuore dell’Hotel Principe di Savoia, elegantemente arredato e aperto tutti i giorni a orario continuato dalle 7 alle 23. Rappresenta per gli ospiti dell’Hotel il principale punto di ritrovo, offre un servizio di ristorazione completo, dalla colazione alla cena.

Nel Salotto si può consumare qualsiasi pasto a partire dalla prima colazione: ci si può godere un brunch o un aperitivo in compagnia, ma anche fermarsi per un tè nel pomeriggio: l’Afternoon Tea, disponibile dalle 16 alle 19, include oltre al tè anche una raffinata selezione di pasticcini e ha un costo di 49 euro a persona (69 euro con l’aggiunta di un calice di champagne Veuve Clicquot).

Menù e prezzi

Il menù del Salotto include una vasta selezione di bevande, piatti per la colazione, insalate e piatti freddi, primi e secondi piatti tradizionali (tra cui pasta e pizza), opzioni veloci come sandwich e hamburger, e per finire una selezione di dessert, a 18 euro l’uno.

Partiamo dalla colazione: le bevande calde hanno un costo che parte da 7 euro per un espresso, fino a 14 euro per un caffè shakerato. Tutte le varietà di tè e infusi costano 13 euro, mentre le opzioni dolce e salate per la colazione (centrifughe di frutta, uova, yogurt, pancake ecc.) hanno un prezzo che varia da 10 a 36 euro.

Per le insalate e i piatti freddi si parte da un minimo di 28 euro, come per l’insalata caprese, fino a un massimo di 40 euro per la tartare di salmone con guacamole.

Pasta e pizza hanno un prezzo che varia da 27 a 39 euro, mentre per i secondi piatti di spendono circa 48 euro. Optando per un toast o un hamburger, la spesa varia da 24 euro a 37 euro.