Descrizione

Quando fuori fa freddo, portare in tavola delle calde e nutrienti zuppe di verdure può rivelarsi in un vero e proprio toccasana. Se più di tutte amate le vellutate, oggi vi proponiamo una ricetta assolutamente imperdibile: la crema di broccoli al latte di cocco. Semplicissima, leggera e delicata: questa zuppa è indicata anche per chi è intollerante al lattosio e per chi segue una dieta vegana, ottima da servire con dei crostini.