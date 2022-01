Pasta brisée senza burro: un impasto ideale per torte salate

Descrizione

La pasta brisée senza burro è un’alternativa vegana e senza lattosio alla classica pasta brisée: un impasto base di origine francese, essenziale in cucina per realizzare torte, crostate salate e altre preparazioni rustiche. La ricetta che vi proponiamo prevede l’aggiunta dell’olio extravergine d’oliva, che potete eventualmente sostituire con olio di semi di girasole per ottenere un impasto dal gusto più delicato.