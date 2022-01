Hush puppies: ricetta sfiziosa tipica della cucina statunitense

Descrizione

Croccanti in superficie, morbidissimi dentro e irresistibilmente fragranti e saporiti: se ancora non avete avuto modo di assaggiare i tradizionali hush puppies e amate le frittelle salate, non perdete occasione di farlo. La ricetta è tipica del Sud degli Stati Uniti e prevede l’utilizzo di pochi ingredienti, tra cui la farina di mais, a cui si aggiungono cipolla e latticello. Ottimi da servire come antipasto o finger food, gli hush puppies sono una vera delizia se gustati caldi, con una salsa dal gusto neutro, come la sour cream.