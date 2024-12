Scopri come preparare un antipasto originale e gustoso per le tue cene festive.

Ingredienti per la crema di topinambur e baccalà

Per realizzare questo antipasto elegante, avrai bisogno di:

300 g di porri

500 g di topinambur

400 g di baccalà

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Aglio e timo fresco per la cottura del baccalà

Pane per i crostini

Erbe fresche a piacere per decorare

Preparazione della crema di topinambur

Inizia la preparazione della crema di topinambur pulendo e tagliando i porri a rondelle. Dopo averli lavati, scolali e asciugali bene. In una casseruola, scalda un filo d’olio e aggiungi i porri, facendoli stufare per 2-3 minuti. Nel frattempo, pulisci i topinambur e tagliali a fette, tenendo da parte uno intero per la decorazione.

Aggiungi i topinambur ai porri, copri con acqua e aggiungi un pizzico di sale. Lascia cuocere per circa 20-25 minuti, fino a quando le verdure saranno tenere. Una volta cotte, frulla il tutto con un filo d’olio, sale e pepe fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Cottura del baccalà

Per il baccalà, taglialo in trancetti e mettilo in una casseruola. Ricoprilo con olio extravergine d’oliva, aggiungi uno spicchio d’aglio sbucciato e qualche rametto di timo fresco. Cuoci dolcemente per circa 15 minuti, fino a quando il pesce sarà tenero e saporito. Nel frattempo, prepara i crostini di pane tostando fette di pane con un po’ d’olio, sale e pepe.

Assemblaggio del piatto

Per servire, versa la crema di topinambur in un piatto fondo e adagia sopra i trancetti di baccalà. Completa il piatto con i crostini di pane sbriciolati, le chips di topinambur (ottenute friggendone alcune fette in olio bollente) e guarnisci con erbe fresche a piacere. Questo antipasto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per sorprendere i tuoi ospiti durante le festività.