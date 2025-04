Un'opportunità unica per diventare proprietario di un pub storico in Irlanda

Un’opportunità unica per i discendenti

Un pub situato su un’isola al largo della costa irlandese è alla ricerca di un nuovo proprietario, ma con una condizione particolare: il candidato deve portare il nome McLoughlin. Questa singolare offerta di lavoro è stata lanciata dal McLoughlin’s Bar, un locale che ha servito la comunità di Achill Island per ben 155 anni. L’attuale proprietario, Joseph McLoughlin, noto come “Josie”, è pronto a cedere le chiavi del suo amato pub, ma solo a un discendente della sua famiglia.

La storia del McLoughlin’s Bar

Il McLoughlin’s Bar non è solo un luogo dove gustare una birra, ma un pezzo di storia vivente. Gestito dalla stessa famiglia per generazioni, il pub è diventato un simbolo della cultura irlandese. Josie ha espresso il suo desiderio di mantenere vivo il nome McLoughlin, affermando che vedere il suo nome scomparire dalla porta del pub sarebbe un grande dolore. La ricerca di un erede è quindi non solo una questione di successione, ma anche di preservazione della tradizione.

Il supporto di Heineken

Per rendere questa transizione più agevole, Heineken ha deciso di intervenire, lanciando una campagna pubblicitaria per trovare il giusto successore. Il colosso della birra non solo ha creato cartelloni pubblicitari nelle città con una forte presenza di immigrati irlandesi, ma ha anche messo a disposizione un pacchetto di successione. Questo pacchetto include consulenze sugli investimenti e supporto aziendale, per garantire che il nuovo proprietario possa gestire il pub con successo e continuare la tradizione di famiglia.

Un progetto più ampio

Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio chiamato “For the Love of Pubs”, che mira a sostenere i pub tradizionali in Irlanda. Secondo Mark Noble, responsabile marketing di Heineken Ireland, i pub sono molto più di semplici luoghi di ritrovo; sono parte integrante della storia e della cultura irlandese. La caccia all’erede per il McLoughlin’s Bar rappresenta quindi un’opportunità unica non solo per i discendenti della famiglia McLoughlin, ma anche per chiunque desideri contribuire a mantenere viva la tradizione dei pub irlandesi.