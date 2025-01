Un aumento significativo delle piantagioni di pere

Le piantagioni di pere Eden Gold™, una varietà innovativa sviluppata dalla Ben Dor Fruits and Nurseries di Israele, sono destinate a crescere notevolmente a partire dal 2025. Ido Ben Dor, rappresentante dell’azienda, ha recentemente condiviso le sue previsioni dopo un viaggio in Sudafrica, evidenziando come l’interesse per questa varietà stia aumentando in tutto il mondo. Con un piano di trapianto di circa 200.000 alberi, l’azienda prevede di arrivare a 500.000 alberi in Europa entro il prossimo anno, coprendo una superficie produttiva di circa 200 ettari nei prossimi due anni.

Espansione nei mercati americani

Negli Stati Uniti, l’interesse per la pera Eden Gold™ sta crescendo rapidamente. Durante un recente evento di degustazione nello Stato di Washington, i riscontri sono stati estremamente positivi, suggerendo un potenziale di mercato significativo non solo in questo Stato, ma anche in altre regioni. I coltivatori americani stanno iniziando a piantare questa varietà a livello semi-commerciale, il che potrebbe portare a un aumento della disponibilità di pere Eden Gold™ sul mercato.

Risultati promettenti in Sudafrica

In Sudafrica, le piantagioni di pere Eden Gold™ stanno mostrando progressi incoraggianti, anche se a un ritmo più lento. Le aree di coltivazione nel Capo Occidentale, come Ceres e Stellenbosch, stanno testando questa varietà, con alberi di età variabile da uno a tre anni. Ben Dor prevede che, tra circa tre anni, ci sarà un aumento significativo delle piantagioni, con risultati promettenti già visibili. L’interesse per la varietà è in crescita, nonostante sia stata introdotta solo recentemente nel mercato sudafricano.

Strategie di marketing e distribuzione

Per far conoscere la pera Eden Gold™ al pubblico, Ben Dor ha pianificato di presentare la varietà in importanti fiere del settore nel 2024, tra cui Fruit Logistica di Berlino e Macfrut in Italia. La varietà sta già trovando spazio nei supermercati, con disponibilità presso catene come Spar, Aldi e Coop. Con centinaia di tonnellate già distribuite quest’anno, il feedback da parte dei consumatori è stato molto positivo, suggerendo che la domanda continuerà a superare l’offerta nei prossimi anni.

Prospettive future in Sud America e Israele

Le pere Eden Gold™ sono state recentemente introdotte in Sud America, dove gli alberi sono attualmente in quarantena. Una volta completato questo processo, si procederà alla moltiplicazione tramite coltura tissutale. Diverse aziende ed esportatori sono pronti a unirsi a questa iniziativa, con l’obiettivo di piantare la varietà in vari territori delle Americhe. Anche in Israele, la stagione 2024 si preannuncia positiva, nonostante alcune sfide, con segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro.