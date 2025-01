Pomodori turchi: innovazione e sostenibilità per il mercato europeo

La modernizzazione della produzione di pomodori in Turchia

Negli ultimi anni, la Turchia ha intrapreso un percorso di modernizzazione dei suoi processi produttivi e logistici, permettendo così una fornitura continua di pomodori freschi ai clienti europei per tutto l’anno. Grazie a queste innovazioni, le aziende turche, come Akdem Vegetables, sono in grado di garantire prodotti di alta qualità, rispondendo in modo rapido ed efficiente alle richieste del mercato.

Investimenti in agricoltura sostenibile

La chiave del successo nella produzione di pomodori turchi risiede nell’adozione di metodi di agricoltura sostenibile. Akdem Vegetables, ad esempio, collabora strettamente con agricoltori locali per implementare pratiche agricole a contratto, monitorando ogni fase della produzione. Questo approccio non solo aumenta la quantità di prodotti, ma migliora anche i processi di controllo qualità, assicurando che i pomodori soddisfino i rigorosi standard europei.

Rispetto dei limiti massimi di residui (LMR)

Un aspetto cruciale per l’esportazione di pomodori in Europa è il rispetto dei limiti massimi di residui (LMR). Akdem Vegetables ha investito significativamente per garantire che i propri prodotti siano conformi a questi requisiti. L’azienda ha implementato un modello di agricoltura controllata, con ingegneri agrari che lavorano a stretto contatto con i produttori per assicurare che ogni prodotto rispetti gli standard richiesti. Inoltre, è in fase di realizzazione un laboratorio dedicato, con un investimento di circa 800mila dollari, per accelerare i processi di analisi e garantire la massima conformità.

Innovazioni nel confezionamento e nella logistica

Per mantenere la freschezza dei pomodori durante il trasporto, Akdem Vegetables ha potenziato la propria infrastruttura di stoccaggio refrigerato e logistica. L’adozione di tecnologie moderne e macchine flowpack consente di rispondere alle diverse esigenze di confezionamento del mercato, prolungando la durata di conservazione dei prodotti. Questi investimenti non solo migliorano la qualità del prodotto finale, ma garantiscono anche una distribuzione sicura e tempestiva in tutto il mondo.

Un marchio di fiducia nei mercati internazionali

Grazie a pratiche agricole sostenibili e a un approccio etico al commercio, Akdem Vegetables è diventata un marchio di fiducia sia nei mercati locali che internazionali. Oltre ai pomodori, l’azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui peperoni, cetrioli e agrumi, portando i frutti della fertile Anatolia sulle tavole di tutto il mondo. La missione di Akdem è chiara: garantire che i prodotti freschi e di alta qualità raggiungano i consumatori, contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale.