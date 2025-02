Ingredienti per le crespelle

Per preparare delle deliziose crespelle con besciamella e prosciutto, avrai bisogno di pochi ingredienti fondamentali. Ecco la lista per 4 persone:

250 g di farina

500 ml di latte

3 uova

50 g di burro fuso

Sale q.b.

200 g di prosciutto cotto

300 ml di besciamella

Formaggio grattugiato a piacere

Preparazione delle crespelle

Iniziamo con la preparazione della pastella per le crespelle. In una ciotola, unisci la farina e un pizzico di sale. Aggiungi le uova e inizia a mescolare, versando lentamente il latte per evitare grumi. Infine, incorpora il burro fuso. Lascia riposare la pastella per circa 30 minuti.

Scalda una padella antiaderente e versa un mestolo di pastella, distribuendola uniformemente. Cuoci per 1-2 minuti per lato, fino a quando non sarà dorata. Ripeti l’operazione fino a esaurire la pastella.

Assemblaggio e cottura

Una volta pronte le crespelle, è il momento di assemblare il piatto. Prendi una crespella, farciscila con una fetta di prosciutto cotto e un cucchiaio di besciamella. Arrotola la crespella e sistemala in una teglia. Procedi così per tutte le crespelle.

Versa un po’ di besciamella sopra le crespelle arrotolate e spolvera con formaggio grattugiato. Inforna a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Servi le crespelle calde per un risultato ottimale.

Varianti e consigli

Le crespelle con besciamella e prosciutto sono un piatto versatile. Puoi personalizzarle aggiungendo ingredienti come funghi, spinaci o mozzarella. Inoltre, per un tocco di freschezza, prova a servire le crespelle con una salsa di pomodoro o una insalata verde.

Questa ricetta è perfetta per cene in famiglia o per occasioni speciali. La combinazione di sapori e la cremosità della besciamella renderanno questo piatto un vero successo a tavola.