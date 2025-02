Un'app innovativa per esplorare 900 etichette in 47 Paesi, con focus sull'Italia e la Francia.

Un progetto internazionale per gli amanti del vino

La quarta edizione di Bollicine del Mondo è stata presentata sul Main Stage di Identità Golose 2025, un evento che celebra l’eccellenza della produzione spumantistica a livello globale. Con un totale di 900 etichette provenienti da 47 Paesi, l’Italia si conferma come protagonista indiscussa, affiancata dalla Francia, ma con un panorama che si espande fino a raggiungere nuove realtà in Asia e Sud America.

Un’app per scoprire il mondo delle bollicine

La nuova app, strumento agile e innovativo, offre un accesso immediato a informazioni dettagliate sulle migliori etichette spumantistiche. Grazie a un’interfaccia user-friendly, gli utenti possono esplorare itinerari dedicati e scoprire le peculiarità delle diverse regioni vinicole. La sezione “Non Solo Territori” propone 30 itinerari che guidano gli appassionati alla scoperta di luoghi iconici come Asti, Champagne e Borgogna, fino a mete emergenti come la Cina e la Serbia.

Premi e riconoscimenti per l’eccellenza

Durante l’evento, sono stati assegnati premi a etichette e vitigni che si sono distinti per qualità e innovazione. Tra i premiati, spiccano nomi illustri come Jean-Baptiste Lécaillon della Maison Louis Roederer e Dominque Demarville della cantina Lallier. Questi riconoscimenti non solo celebrano l’eccellenza, ma anche l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore vitivinicolo.

Un lavoro di squadra per una guida completa

Il progetto Bollicine del Mondo è il risultato di un lavoro corale che coinvolge 17 esperti internazionali, tra cui giornalisti e sommelier, che hanno degustato e selezionato le etichette. Ogni scheda è firmata, garantendo così trasparenza e affidabilità. Il linguaggio utilizzato è accessibile, permettendo anche ai neofiti di avvicinarsi al mondo del vino senza difficoltà.

Un viaggio che continua

Con la quarta edizione, Bollicine del Mondo si propone di continuare a mappare un settore in continua evoluzione. La guida, disponibile in italiano e inglese, è un invito a esplorare le meraviglie della cultura enogastronomica globale. Viaggiare apre la mente e questo progetto rappresenta un’opportunità unica per scoprire storie, tradizioni e vitigni di tutto il mondo.