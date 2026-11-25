Dieta chetogenica tra studi clinici, laboratorio e cautele del nutrizionista: quando può aiutare e quando diventa una moda.

La dieta chetogenica è diventata una delle diete più cercate per perdere peso. Negli ultimi tempi, però, alcuni studi hanno iniziato a misurarne gli effetti oltre la bilancia, e i risultati meritano di essere letti con attenzione, senza trasformarli in una promessa generica di salute.

Il grasso epatico e il prediabete nello studio della Washington University

Un nuovo studio clinico ha confrontato tre approcci alimentari molto diffusi: la dieta chetogenica, la dieta mediterranea e una dieta a basso contenuto di grassi. Il lavoro è stato condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis, nel Missouri, e pubblicato sulla rivista Cell Metabolism.

Hanno partecipato 42 adulti con obesità, prediabete e steatosi epatica. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a una delle tre diete, e il team ha fornito tutti i pasti e organizzato consultazioni settimanali con un dietologo. Nel gruppo chetogenico i carboidrati erano il 4% delle calorie giornaliere e i grassi il 73%.

Tutti e tre i gruppi hanno perso circa il 10% del peso corporeo iniziale, in quattro o cinque mesi. Nonostante il peso perso fosse simile, il grasso epatico è diminuito in media del 67% nel gruppo chetogenico, contro il 45% nei gruppi mediterraneo e a basso contenuto di grassi. Dopo lo stesso periodo, circa la metà dei partecipanti con prediabete non soddisfaceva più i criteri diagnostici per la condizione.

Secondo i ricercatori, la differenza suggerisce che la riduzione dei carboidrati possa agire sul grasso epatico con meccanismi che vanno oltre la perdita di peso. Il gruppo chetogenico ha mostrato il maggiore aumento di glucagone e la maggiore diminuzione dell’insulina nel corso delle 24 ore di prelievi.

I grassi saturi e l’infiammazione nei modelli animali

Un secondo studio, condotto su topi e su colture cellulari, indica che non tutti i grassi della dieta chetogenica sono equivalenti. Negli animali nutriti con una dieta chetogenica standard si è osservato un accumulo di macrofagi pro-infiammatori in cuore, fegato, reni, cervello e tessuto adiposo.

Il responsabile sembrerebbe essere l’acido palmitico e lo stearico, acidi grassi saturi a catena lunga presenti nei grassi animali e in alcuni oli tropicali. Nelle colture cellulari, né i grassi insaturi dell’olio extravergine d’oliva o della frutta secca né i grassi saturi a catena media dell’olio di cocco hanno provocato la stessa reazione. Anche nei topi, una dieta chetogenica con olio di cocco non ha causato l’accumulo di macrofagi infiammatori.

Gli autori del lavoro, pubblicato su Science Advances, non hanno ancora chiarito quale sia la soglia di grassi saturi che nelle persone innescherebbe questo effetto, né cosa accada nel lungo periodo. Le evidenze derivano da modelli preclinici e non da persone che seguono una dieta nella vita reale.

Perché serve il controllo medico

Il nutrizionista Marco Marchetti, collaboratore della S.S. Lazio, mette in guardia dal fai da te. Per lui la dieta chetogenica è un’alimentazione poverissima di carboidrati e di diversi micronutrienti, e la sua durata dipende dal paziente: per alcuni la chetosi può essere transitoria, per altri necessaria a lungo termine.

Marchetti ricorda anche che le scelte alimentari vanno costruite sulle esigenze individuali, perché perdere peso non significa sempre perdere massa grassa. Un’alimentazione personalizzata aiuta a preservare la massa magra e muscolare.

Il principio pratico che ricaviamo dagli studi è semplice: l’etichetta chetogenica non garantisce da sola benefici per la salute. Chi segue questo regime, per motivi personali o su indicazione medica, dovrebbe parlarne con il proprio medico e scegliere con attenzione le fonti dei grassi.