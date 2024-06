Un fine settimana a Bologna ci sta sempre! Se siete diretti lì dovete conoscere i migliori locali dove mangiare nel centro: scoprite i nostri posti consigliati dove mangiare il cibo tipico bolognese.

Dove mangiare a Bologna centro: i 5 locali migliori consigliati

Osteria dell’Orsa

Nel centro di Bologna troverete questo storico locale in zona universitaria, in via Mentana 1, frequentato da una clientela giovane. Ambiente rustico ma vivace. I piatti principali all’Osteria dell’Orsa cambiano di giorno in giorno e sono scritti su una lavagnetta all’ingresso, davvero molto caratteristico. Nel weekend si forma molta coda, ma con l’arrivo della bella stagione si può mangiare anche nei tavolini fuori.

Capra & Cavoli

Via del Pratello è probabilmente la strada più giovane e alternativa di Bologna, specialmente di sera. Da Capra & Cavoli potrai gustare ottimi primi e secondi piatti da asporto, cucinati davanti ai tuoi occhi. All’interno c’è posto per mangiare, ma non molto grande, e in più i prezzi sono super economici e i prodotti di ottima qualità.

Trattoria da Vito

Da Vito è la trattoria storica in cui Lucio Dalla amava passare le sue serate! Il classico ristorantino in cui troverete una tovaglia a scacchi rossi e bianchi e una bottiglia di vino da due litri. Seppure quel Vito che aveva aperto la trattoria non c’è più l’atmosfera è ancora la stessa di un tempo: vino e piatti a buon prezzo, il locale affollato e chiassoso.

Il Mulino Bruciato

Al Mulino Bruciato si trovano solo piatti tipici bolognesi. In questo piccolo ambiente ci si sente pienamente accolti e a proprio agio, come stare a casa propria. Da provare la gustosissima Cotoletta alla Bolognese, magari dopo un bel piatto di tagliatelle al ragù.

Qui siamo poco distanti da Piazza Maggiore, in pieno centro. Gli arredi di un bianco candido danno una sensazione di serenità e tranquillità. E poi il menù: i piatti proposti sono una reinterpretazione del classico bolognese, con ingredienti semplici e di alta qualità ricomposti per dare una nuova forma alla tradizione!