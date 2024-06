Parigi è la meta ideale per turisti in coppia, single, con la propria famiglia insomma si presta bene a ogni esigenza. Se può sembrare cara come città, scoprite dove mangiare a Parigi spendendo poco.

Dove mangiare a Parigi spendendo poco: i consigli

Parigi è l’ideale per gustare la cucina francese, una delle migliori al mondo! Infatti, nella capitale francese è difficile non amare tutti i piatti tipici della Francia, dai secondi piatti ai dolci! Tra le opzioni per mangiare a Parigi spendendo poco ci sono tanti bistrot dove è possibile mangiare omelette, baguette, a poco prezzo. Ma scopriamo dove mangiare a Parigi, dal centro ai quartieri, spendendo poco

La Maison de la Lozere

In Rue Hautefeuille, nel cuore del Quartiere Latino, La Maison de la Lozère ha sia un ristorante, una libreria che un banco vendita di prodotti artigianali. Il ristorante è ambasciatore gastronomico e culturale della Lozère, un dipartimento della regione Occitania.

Qui è possibile gustare i piatti della cucina tradizionale e casalinga, con particolare attenzione alle ricette regionali, con prodotti sani e naturali, a km zero. Tra le sue specialità: l’aligot, un saporitissimo e sostanzioso purè tipico di Aubrac, paese della zona di Aveyron e le omelette ai funghi porcini.

Il Bistrot d’André

Cercate la classica cucina francese di una volta a un prezzo economico e accessibile a tutti? Dirigetevi da Le Bistro d’André per assaporare piatti caldi, come la cassoulet o l’anatra confit, in un ambiente semplice ma delizioso da tavola calda francese.

Chez Aline

Qui dovete andare se volete un panino con la baguette, a prezzo super economico ma sostanzioso ugualmente! Situato all’interno di un’antica macelleria per cavalli (nota come chevaline), ben ristrutturata con un arredamento retrò, Chez Aline è popolare tra la gente del posto e amata anche dai turisti per i suoi economici ma gustosi panini baguette.

Ristorante Monte Carlo

Situato in Avenue de Wagram, ai piedi dell’Arco di Trionfo e a pochi passi dagli Champs Elysées, il ristorante Monte Carlo offre una cucina francese unita a quella internazionale, a base di prodotti locali e sempre freschi. È un ristorante piacevole ed accogliente del tipo self-service.

Offre una vasta scelta di menù, con un ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto agli altri ristoranti di Parigi.

Bistrot Victoires

Sei a Parigi e non puoi non fermarti ai classici bistrot: ce ne sono tantissimi e di varia tipologia, con diversi prodotti locali ma convenienti. Da Bistrot Victoires troverai un luogo accogliente e da cartolina con un’ottima cucina: dallo steak e patatine al pollo arrosto!