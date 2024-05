Roma, la città dell’amore, è ricca di culture ed etnie diverse che convivono; per questo anche l’arte culinaria nella Capitale si è aperta a nuovi gusti e usanze. Se siete alla ricerca di ristoranti thailandesi, scoprite in questo articolo la lista dei migliori dove mangiare thailandese a Roma.

Dove mangiare thailandese a Roma? La lista dei migliori ristoranti

Se non avete la possibilità di andare in Thailandia per gustare piatti tipici del luogo come il Tom Yum, il Laap, il Khao Pad oppure li avete già provati e non sapete dove potete trovare nuovamente questi piatti, Roma fa per voi. La Città Eterna sta assumendo sempre di più l’aspetto di uno spazio multiculturale, con tanti ristoranti e bar che offrono piatti della cucina asiatica, thailandese, messicana e via dicendo. Ecco di seguito la lista dei ristoranti più apprezzati e consigliati per mangiare thailandese a Roma.

Taste East

Questo ristorante del quartiere Gianicolense in piazza del Sacro Cuore, n. 15, troverete un ricco menu tipicamente thailandese ma anche pietanze asiatiche per un mix gustoso e originale per il vostro palato. Da Taste East potrete sicuramente contare sui piatti principali della cucina Thai cotti e preparati secondo la ricetta tradizionale e serviti a costi contenuti e abbastanza economici.

Bali Bar & Restaurant

Nel cuore di Trastevere, il Bali Bar&Restaurant ha uno spazio ampio e confortevole con una proposta gastronomica incentrata sulla cucina Sud-Est Asiatica con specialità indonesiane, vietnamite e thailandesi. Con il profumo degli incensi all’interno del locale e gustosi drink di frutta fresca, questo ristorante e bar ha un menù molto ricco e vario.

Dai toast di gamberi thai alle polpette di maiale al curry rosso, passando per i Po Pia Tod, ogni pietanza rispecchia fedelmente le ricette originali della cucina thailandese, dai sapori piccanti, spezie e tisane calde.

Siam Cusine

In questo ristorante piccolo e grazioso nei pressi di via Veneto, l’atmosfera è informale. Da Siam Cusine è possibile trovare diversi piatti della cucina thailandese, varie tipologie di involtini e zuppe tradizionali thailandesi e tanti piatti a base di riso e di carne preparati fedelmente prendendo ispirazioni dalle ricette tradizionali.

Thai Inn

Thai Inn è un locale contemporaneo con all’interno un atmosfera accogliente e decorazioni stilizzate in zona Re di Roma, in via Britannia, 5. Qui troverete la zuppa tradizionale thailandese in quattro varianti mentre, tra gli antipasti, ci sono i ravioli al vapore, i fritti e tre tipologie di Satay. Anche diverse opzioni di menu fissi per il pranzo.

Tuk Tuk Ride

Il menù offerto dal ristorante Tuk Tuk Ride in via Giovannipoli, 125 si ispira ai sapori dei mercati e della cucina thailandese e alla ricca tradizione culinaria del paese asiatico con piatti tipici, unite a proposte originali, frutto dello studio e della creatività dello chef del locale.

E’ un locale rinomato di cucina thailandese e mixology, nel cuore di Garbatella, dal gusto esotico, stile bizzarro e inconfondibile! Lo spazio colorato, informale e accogliente è popolato da neon, insegne luminose e fili elettrici intrecciati per un viaggio diretto a Khaosan Road.