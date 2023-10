Quali sono i migliori ristoranti di Roma da provare per pranzo o per cena? La cucina romana è una delle più apprezzate in Italia e non solo. I menù offerti dai locali situati nella Capitale sono concepiti per celebrare sapori e ingredienti che celebrano la tradizione locale e italiana. Di seguito, ecco alcune proposte per sperimentare esperienze culinarie uniche.

I migliori ristoranti di Roma: la lista

Seu Pizza Illuminati

È la pizzeria preferita dai romani. Seu Pizza Illuminati offre una vasta gamma di pizze napoletane da gustare in un locale moderno dall’arredamento minimalista e illuminato con luci al neon. In menù, è possibile trovare proposte che spaziano dalla classica pizza Margherita o Marinara a opzioni più creative che includono anche ingredienti come shichimi togarashi, zabaione o liquirizia. Imperdibili, poi, i fritti: un modo ideale per stuzzicare l’appetito prima della portata principale.

Roscioli

Fare tappa al ristorante-degustazione Roscioli quando si è in visita a Roma è un must. Situato a pochi passi da Campo de Fiori, il locale serve piatti tipici romani accompagnati da un ricco assortimento di salumi, formaggi freschi e prodotti in sottaceti che arrivano direttamente dal banco della gastronomia.

Coromandel

Con un arredamento che fonde stile e scelte di arredamento più audaci, Coromandel è uno dei ristoranti più caratteristici della Capitale. Il locale rievoca nella mente dei clienti atmosfere fiabesche e oniriche. Offre un ricco buffet con uova, torte, pancake e caffè per colazione mentre, per pranzo e per cena, possono essere gustati piatti come il maialino da latte arrosto con bok choy e salsa di cipolle in agrodolce oppure la tartare di capesante con frutto della passione e pancetta. Imperdibile anche il soufflé con crema alla vaniglia e Armagnac.

Enoteca La Torre

Ubicata all’interno della Villa Laetitia di Anna Venturini Fendi, l’Enoteca La Torre è intrisa dell’essenza della dolce vita. Il ristorante, nelle mani dello chef campano Domenico Stile, serve piatti d’autore ricchi di ingredienti del Sud Italia come formaggi di bufala, pesce fresco, limoni di Sorrento. L’Enoteca La Torre, data la sua eleganza e i prezzi importanti, è solitamente scelta per festeggiare occasioni speciali.

Va.Do al Pigneto

Dal design moderno e industriale, Va.Do al Pigneto offre ai clienti un menù eclettico capace di soddisfare ogni tipo di palato. Il locale, infatti, offre un’ampia selezione di piatti a base di pesce, di carne e anche pietanze vegetariane. Va.Do al Pigneto è specializzato anche in piatti internazionali come gli spaghetti con la tartare di tonno, il pollo al curry o i ravioli con guancia di maiale.

Trapizzino

Testaccio, Trastevere, Pinte Milvio e Piazza Bologna: Trapizzino ha numerose sedi a Roma. Il locale, che ha rivoluzionato lo street food fondendo la pizza e il tramezzino, è stato ideato da Stefano Callegari. Il piatto tipico è una sorta di “sacchetto” morbido e saporito ripieno di vari ingredienti che spaziano dalla lingua di maiale in salsa verde e parmigiana di melanzane al pollo alla cacciatora o, ancora, alle polpette al pomodoro. Ci sono poi anche opzioni vegetariane come il carciofo romano e la misticanza, un misto di verdure a foglia saltate in aglio e peperoncino.

Da Enzo al 29

Il ristorante Da Enzo al 29 è un piccolo e caratteristico locale situato in una tranquilla via di Trastevere. Con la sua cucina semplice e onesta, attira numerosi clienti. Le porzioni sono abbondanti mentre i piatti tipici sono l’immancabile carbonara, le polpette o, ancora, i carciofi brasati al tiramisù.

Mare Nostrum

Sempre in zona Trastevere, si trova Mare Nostrum. Il ristorante propone pietanze a base di frutti di mare provenienti da tutto il Mediterraneo. Presso il locale, è possibile gustare i famosi Paccheri Creuza de Mà ossia pasta con tartare di salmone con un tocco di pesto di basilico e fonduta di parmigiano, arricchita da sapore di arance e briciole di pistacchio.

Da Cesare al Casaletto

Al capolinea del tram 8 che attraversa Trastevere, c’è Da Cesare al Casaletto. Il ristorante si trova fuori dal centro città ma la sua posizione non ha intaccato la popolarità che riscuote tra turisti e abitanti. Presso il locale, spesso si recano blogger, scrittori e appassionati di cucina romana. Tra i piatti più apprezzati ci sono gli gnocchi fritti su salsa cacio e pepe fusa e la trippa romana alla menta e alla coda di bue.

Ristorante Moma

Situato di fronte all’Ambasciata degli Stati Uniti e amato dai professionisti che operano nel mondo degli affari, il ristorante Moma offre un’esperienza culinaria stellare con prezzi da occasione speciale. In menù, è possibile trovare reinterpretazioni di piatti tipici accanto a piatti moderni come i ravioli con baccalà e cipolle caramellate oppure le lasagne di farina di castagne con verdure e formaggio. La location deve il suo nome al Metropolitan Museum of Art.