El Celler de Can Roca è uno dei ristoranti più rinomati e premiati al mondo, situato nella città di Girona, nel cuore della Catalogna. Il ristorante è gestito dai tre fratelli Roca: Joan, Josep, Jordi, che rivestono rispettivamente il ruolo di chef, sommelier e pasticcere. La loro è una cucina raffinata e creativa, ispirata alla tradizione catalana e rivisitata in una chiave moderna e innovativa, che pone il focus sulla sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente.

Se siete interessati a saperne di più, proseguite la lettura: vi portiamo a conoscere la storia, il menù e i prezzi di questo ristorante eccezionale, che vanta tre stelle Michelin e il titolo di miglior ristorante del mondo nel 2013 e nel 2015.

La storia dei fratelli Roca

I fratelli Roca sono nati e cresciuti a Girona, in una famiglia di ristoratori: il padre gestiva il Can Roca, un piccolo ristorante nel quale in tre fratelli hanno modo di muovere i primi passi tra i fornelli, apprendendo le tecniche base di cucina e i segreti della cucina catalana, ereditando così la passione per il mestere del nonno e del padre.

Nel 1986 Joan e il fratello minore Josep decidono di aprire il loro ristorante accanto a quello del padre, chiamandolo El Celler de Can Roca, trasferendosi nel 1998 in una nuova sede, più ampia e moderna. Joan riveste il ruolo di chef, mentre Josep si occupa della cantina, in veste di sommelier. Infine, nel 2007 si aggiunge al team il fratello minore Jordi, premiato nel 2014 come miglior pasticcere al mondo.

Nel corso degli anni, il ristorante ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi: la prima stella Michelin nel 1995, la seconda nel 2002 e la terza nel 2009.

Menù e prezzi

Il Celler de Can Roca è uno dei ristoranti stellati più ambiti al mondo, per l’atmosfera elegante e accogliente, la location incantevole e naturalmente la sua straordinaria cucina. Quello dei fratelli Roca è un lavoro di squadra che mira all’eccellenza: i piatti vengono creati con maestria dallo chef Joan Roca e sapientemante abbinati ai vini selezionati da Josep (miglior sommelier al mondo 2022), fino alla conclusione del menù, che si chiude in bellezza con i dessert realizzato da Jordi Roca (miglior pasticcere del mondo nel 2014).

Attualmente è possibile scegliere tra due percorsi degustazione:

il menù degustazione breve : include 7 portate dall’antipasto al dolce al costo di 230 euro a persona

: include 7 portate dall’antipasto al dolce al costo di il menù degustazione Festival: è una versione ampliata del primo menù e include 15 portate al prezzo di 270 euro a persona.

Se si opta per l’abbinamento dei vini selezionati da Josep Roca, occorre aggiungere rispettivamente 85 euro per il primo menù e 130 euro per il secondo.

El Celler de Can Roca è il luogo perfetto per celebrare un evento importante o per concedersi un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. I prezzi non possono che riflettere l’alta qualità e la notorietà del locale, rimanendo in linea con quelli dei più noti ristoranti a 3 stelle Michelin.