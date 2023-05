Ristorante stellato Sukiyabashi Jiro a Tokyo: prezzi e menù

Sukiyabashi Jiro è uno dei ristoranti di sushi più famosi di Tokyo, situato nel quartiere di Ginza nel distretto di Chūō. Il proprietario è il celebre maestro del sushi Jiro Ono, considerato uno dei migliori sushi chef al mondo e protagonista del documentario “Jiro Dreams of Sushi”. In questo articolo vi raccontiamo la storia, il menù e i prezzi di questo leggendario ristorante stellato, in cui tutti gli amanti del sushi vorrebbero mangiare almeno una volta nella vita.

Chi è Jiro Ono?

Jiro Ono è considerato uno shokunin, che in giapponese indica un artigiano che dedica tutta la sua vita al perfezionamento della sua arte. Alla veneranda età di 97 anni, Jiro Ono continua a gestire il suo piccolo locale a Tokio, insieme a suo figlio maggiore Yoshikazu.

Nato Shizuoka nel 1925, inizia a lavorare a soli 9 anni come apprendista in una bottega di sushi. Da allora non ha mai smesso di dedicarsi alla sua passione, consolidando le sue tecniche e la sua filosofia culinaria.

Sukiyabashi Jiro è stato aperto nel 1965, e da allora non è cambiato tanto: rimane un piccolo locale con soli 10 posti a sedere, in perfetto stile omakase. Chi sceglie di mangiare nel ristorante di Jiro Ono deve lasciarsi guidare in un percorso degustazione inedito, che varia in base alla disponibilità del giorno. Ogni pezzo è un capolavoro di equilibrio tra riso, condimenti e pesce freschissimo proveniente dal mercato del pesce di Tsukiji, servito con un ritmo preciso e armonico, frutto di decenni di esperienza.

Sukiyabashi Jiro: menù e prezzi

Come precedentemente accennato, Sukiyabashi Jiro propone un menù degustazione chiamato omakase, che significa letteralmente “affidarsi allo chef”. In sostanza, non si ha a disposizione un menù alla carta da cui scegliere, ma si deve accettare le proposte dello chef, seguendo le sue indicazioni.

Il menù varia a seconda della stagione e della disponibilità degli ingredienti. Ogni pezzo di sushi viene servito singolarmente sul piatto davanti al cliente, già condito con salsa di soia o wasabi secondo il gusto dello chef. Non bisogna aggiungere altro, ma mangiare il sushi subito con le mani o con le bacchette, per apprezzarne la freschezza e il sapore.

Il Sukiyabashi Jiro è un ristorante molto esclusivo e di conseguenza costoso. Il prezzo del menù degustazione è di 55.000 yen (circa 365 euro). Dal 2019 non accetta più prenotazioni, se non tramite hotel di lusso o agenzie viaggio, decisione che è valsa la perdita delle 3 stelle e la rimozione dalla guida Michelin.