Quanto si spende per cenare da Enoteca Pinchiorri a Firenze? Menù degustazione e prezzi del rinomato ristorante con tre stelle Michelin.

C’è un locale a Firenze in cui dovrebbe recarsi chiunque ami il vino e l’alta cucina: l’Enoteca Pinchiorri, un elegante ristorante che promette di far vivere un’esperienza enogastronomica sublime. Situato nel centro storico di Firenze, in un elegante palazzo settecentesco, Enoteca Pinchiorri vanta tre stelle Michelin e si colloca tra i migliori ristoranti del mondo. Ma quanto costa il menù degustazione? Si tratta di un’esperienza alla portata di tutti? E quali sono le proposte culinarie che vi aspettano, nel caso decidiate di prenotare? Scopriamolo insieme.

La location

L’Enoteca Pinchiorri si trova in via Ghibellina 87, a pochi passi da Santa Croce e dal Bargello. Il ristorante occupa il piano terra e il primo piano di un elegante palazzo del XVIII secolo, che ospita anche la residenza dei proprietari, Giorgio Pinchiorri e Annie Féolde. È tra i locali più prestigiosi al mondo, nonché l’unico ristorante ad aver ottenuto, perso e riacquistato le tre stelle Michelin, che attualmente mantiene consecutivamente dal 2004.

Enoteca Pinchiorri dispone di diverse sale e una corte interna, che possono ospitare complessivamente 60 coperti. L’arredo è elegante e classico, il linea con lo stile del palazzo.

La filosofia

L’Enoteca Pinchiorri è stata fondata nel 1972, anno in cui l’enologo Giorgio Pinchiorri decise di acquistare la storica Enoteca Nazionale. L’evoluzione da semplice enoteca a ristorante è avvenuta grazie al controbuto Annie Féolde, moglie di Pinchiorri e prima donna chef in Italia ad aver ottenuto le tre stelle Michelin. L’intento del ristorante, guidato oggi dallo chef Riccardo Monco, è quella di offrire una cucina innovativa, seppur indissolubilmente legata al territorio toscano, basata sulla qualità degli ingredienti e su una lavorazione attenta, che unisce tecnica e creatività.

Menù degustazione e prezzi

Enoteca Pinchiorri propone due percorsi degustativi: “Madre Terra” ed “Evoluzione”.

Il menù “Madre Terra” trae ispirazione del continuo mutare della natura ed è composto da 9 portate vegetariane, realizzate con ingredienti di origine vegetale, formaggi e uova. Il costo è di 310 euro a persona.

Ecco alcuni dei piatti compresi nel menù:

Bianco e nero di melanzana e tartufo estivo

Omelette di barbabietola, pomodori verdi, crema di banana fermentata e cagliata di latte

Chicche di grano arso, fonduta di stracchino di pecora, mostarda di pere e ragù di asparagi

Babà in rosso

Crema fredda di latte caramellato, sorbetto di pesca e salvia, pomodorini canditi alla vaniglia e frollino di mais tostato

Il menù “Evoluzione” è un percorso degustativo scandito da 9 portate, che rende omaggio alla cucina italiana, attraverso l’uso sapiente delle tecniche di cucina, abbinato alla creatività e al gusto per l’innovazione. Il costo è sempre di 310 euro.

Un estratto del menù, il quale compresente anche piatti a base di carne e pesce: